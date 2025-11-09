U18同梯棄美選樂天 張趙紘棒打蕭齊

樂天金鷲台將蕭齊後援1局失1分。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕亞洲職棒交流賽昨上演「樂天內戰」，中職樂天桃猿張趙紘在5局下先擊出追平比分二壘安打，苦主是日職樂天金鷲197公分的「台灣巨投」蕭齊，7局下他再敲2分打點二壘安打，貢獻2支長打灌進3分打點獲選單場MVP，樂天桃猿以3：1擊敗樂天金鷲，今下午兩點桃猿迎戰韓職KT巫師，推出曾家輝先發。

樂天桃猿張趙紘敲出二支長打，獲選交流賽單場MVP。（記者陳志曲攝）

一留中職、一旅日

樂天桃猿以3：1擊敗樂天金鷲。（記者陳志曲攝）

19歲世代各自努力

同為19歲的張趙紘、蕭齊分別畢業於平鎮高中、穀保家商，昔日是U18國家培訓隊同梯戰友，原本兩人有機會旅美但都放棄，去年高中畢業張趙紘投入中職選秀獲桃猿第1指名，蕭齊選擇與金鷲簽下育成選手合約。

張趙紘表示，高三表現不盡理想，沒自信因此放棄旅外，看到蕭齊旅日不會羨慕，反而為他開心，自己留在中職打拚也不錯，「這次對決感覺蕭齊成長、成熟很多，投球威力有接近洋將的感覺。」

第5局蕭齊登板中繼1局被許賀捷、張趙紘先後敲出二壘安打掉分，兩隊戰成1：1平手，張趙紘說，其實以前很少對決蕭齊，上去打擊不想輸給對手，專注抓一顆球打，剛好抓到失投的變速球建功。

全猿主場台式應援

金鷲教頭直呼難忘

「趙紘是很厲害的打者。」蕭齊說，久違對決覺得張趙紘進步不少，被對方擊出長打代表自己要努力，下次再贏回來，目前課題是速球要勇於進攻好球帶，不能只靠變速球。

金鷲首戰與巫師1：1言和，昨不敵桃猿，來台交流賽畫下句點，昨役9243名球迷進場營造「全猿主場」氣勢，金鷲總教練三木肇說，桃園球場和東北樂天球場氛圍完全不同，感覺啦啦隊、球迷和球員全部融為一體，感覺非常棒，絕對是一生難忘的經驗。

