想辦法拖住宋家豪 林立加戲臨檢

樂天金鷲台將宋家豪6局下登板投1局，讓猿隊打者3上3下。 （記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕相隔6年，旅日強投宋家豪昨再度穿上樂天金鷲球衣在家鄉父老面前登板投球，第6局上場只花8球就讓樂天桃猿打者3上3下、飆1K，最快球速151公里，賽後樂天金鷲總教練三木肇盛讚，「宋家豪投球很有霸氣和自信，表現非常出色。」

樂天桃猿林立（左）擔任一日一壘指導教練，在樂天金鷲宋家豪退場時作勢檢查手套。（記者陳志曲攝）

小宋8球收工

最快球速151km

宋家豪說，上一次穿金鷲球衣在台灣投球，是在2019年天母球場對Lamigo桃猿，如今在家鄉桃園投球，感覺很不錯，「有感受到去年世界12強冠軍熱潮影響，台灣球迷為熱愛的棒球進場加油。」有趣的是，宋家豪退場時，還讓「客串」一壘指導教練的桃猿隊長林立檢查手套，互動很有「樂天情」。

請繼續往下閱讀...

為了備戰這次交流賽，宋家豪表示，球季結束仍維持基本訓練，投過1次Live BP（實戰投打練習），這場中繼1局的投球感覺和例行賽差不多，對方打者設定差不多的好球就攻擊，所以用球數精簡。

談到休賽季的計畫，宋家豪說，今年球季結束球隊開完檢討會後有做出指示，包括球速和讓打者的揮空率都要再提升，接下來會強化這兩個部分。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法