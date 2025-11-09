蔡其昌傳遞猿迷心聲 台日會談20分鐘

中職會長蔡其昌（右）與樂天集團亞太區執行長葛城崇會談。（中職提供）

〔記者徐正揚／桃園報導〕中職會長蔡其昌昨前往桃園棒球場，針對樂天桃猿二軍宿舍風波與球團高層溝通，並與樂天集團亞太區執行長葛城崇會談20分鐘。蔡其昌表示，對選手的基本照顧應該優先，他已直接反應相關意見，葛城也給出善意回應，「我能做的就是這樣，至少會談是很正面的。」

蔡其昌指出，他向葛城表達，台灣棒球正在快速起飛，過去台灣對日本職棒的經營都投以羨慕眼光，甚至覺得是學習的目標，這次主要是樂天總公司給台灣的預算與資源都受到限制，如今樂天剛奪冠，正是總公司加碼投資台灣、投入更多資源發展的最好時機，「一個產業要發展，一定要投資，沒有投資是沒有機會的。」

爭取球員食宿福利

獲樂天高層正面回應

蔡其昌表示，球迷都很關心對選手的照顧，特別是吃、住，他只是代表球迷來表達意見與不滿的聲音，希望葛城回總公司後能夠轉達，好好思考如何加碼投資台灣，「我有強調，最基本的球員照顧，是快速可以做的，葛城也說，有些項目已經規劃好，並準備著手進行，譬如外野看台下方設置全新的訓練區，青埔球場也會整修，我覺得很好、很棒。」

樂天桃猿領隊牧野幸輝指出，就任後有極力向總公司爭取，提出他的想法與需求，這次宿舍問題造成球迷擔心、選手不便，身為領隊深感抱歉，感謝蔡其昌挺身發聲，球隊會積極檢討，就可以改善的部分做出好的計畫，「投資不是只有錢的部分，希望可以做得更大、更好。」

