體育 即時新聞

平野布局秋訓 台日澳兵分三路

2025/11/09 05:30

中信兄弟昨舉辦球迷感謝會，總教練平野惠一獲球迷加油打氣。（記者廖耀東攝）中信兄弟昨舉辦球迷感謝會，總教練平野惠一獲球迷加油打氣。（記者廖耀東攝）

球迷感謝會獲打氣

兄弟舉辦球迷感謝會，吸引超過5千位球迷同樂。（記者廖耀東攝）兄弟舉辦球迷感謝會，吸引超過5千位球迷同樂。（記者廖耀東攝）

明年可望續掌兵符

〔記者林宥辰／台中報導〕中信兄弟在台灣大賽衛冕失利後，昨在洲際主場舉辦球迷感謝會，全程免費入場，球團估計超過5千人進場，還有球迷暖心鼓勵總教練平野惠一：「再一起加油」。

儘管在下半季封王又拿下全年第1，兄弟在台灣大賽以1勝4敗不敵樂天桃猿後，已開會進行檢討，並討論教練團調整，但連兩年率隊拿下單季70勝的平野惠一，可望明年續掌兵符，昨被問及休賽季規劃時侃侃而談，在趣味競賽也和子弟兵打成一片。

富邦悍將日前宣布原二軍總教練後藤光尊接掌一軍帥印，加上樂天教頭古久保健二，明年中職6隊就有3位日籍監督。巧合的是，古久保選手時代效力歐力士的前身近鐵隊，後藤光尊和平野惠一則是歐力士前隊友，更曾是二游搭檔。

被問及中職戰場出現3位日本教頭，平野說：「重點是讓這個聯盟更好，而不是為了『日本大對決』之類話題才來台灣的。一直有跟古久保教練聊到，大家的目標都一樣，希望讓台灣棒球更好、自己帶的球隊更強，並盡量留下好的傳統。」

兄弟已指派林暉盛、伍立辰、陳冠穎和王奕凱4人赴歐力士秋訓，內野手黃霆杉有望加入澳職球隊磨練，留在台灣打冬季聯盟的選手則有8人。平野透露，日後還會安排選手前往海外，學習不同知識，也會安排和其他國家選手自主訓練。

昨簽名會環節，球迷極為踴躍，隊長王威晨人氣依舊，在他面前排隊等簽名的球迷始終絡繹不絕。過往是金手套獎項常客，王威晨今年缺席頒獎典禮，「希望明年是帶著整支球隊一起去，個人獎就沒關係。」

