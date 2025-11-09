自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

TPBL》國王沒融合成團隊 獅趁虛而入

2025/11/09 05:30

新北國王近況低迷，苦吞4連敗。（記者林正堃攝）新北國王近況低迷，苦吞4連敗。（記者林正堃攝）

高國豪雙十 助獅止2連敗

高國豪（右）攻下本土最高20分，率攻城獅擊潰新北國王。 （記者林正堃攝）高國豪（右）攻下本土最高20分，率攻城獅擊潰新北國王。 （記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕新竹攻城獅本土一哥高國豪昨攻下本季新高20分，外帶10次助攻，加上克雷格首秀繳出32分、6個籃板、5次抄截的全能數據，終場以108：89輕取新北國王，終止2連敗，也賞給對手4連敗。

攻城獅前3節只領先4分，決勝節靠著克雷格獨拿11分，加上德魯、高國豪、劉丞勳的連續得分，打出一波27：10的猛攻，為勝負定調。

值得一提的是，攻城獅上一季碰上有林書豪的國王，6次對決一勝難求，昨不但終止連敗，還拿下轉戰TPBL的對戰首勝。

攻城獅共有4人得分達雙位數，德魯26分，劉丞勳也有11分，教練威森很滿意球員的表現，他說：「大家修正了上半場的缺失，下半場帶著殺手心態去拚，展現贏球的決心，且大家不僅各司其職，也都願意為團隊勝利適時犧牲，很開心拿下這場勝利。」

上季效力海神的克雷格，季前被攻城獅找來當救火隊，頂替受傷的洋將力獅，他轉隊後首戰就大殺四方，但他不多談自己的表現，而是力讚高國豪全場傳出10次助攻，兩人昨首次搭配也多次打出漂亮好球。

對於與後場新搭檔打出好的化學效應，高國豪表示，「克雷格的打法很強勢，不只是幫助我，防守也幫助球隊，且打球的熱情讓整個球隊氛圍變更好，這場還不是他最好的狀態，希望他能再爆發，我就能專注其他事了！」

後豪哥時代 國王持續低迷

國王以傑登27分最佳，對於球隊的低迷狀況，攻下本土最高14分的李愷諺認為，「感覺大家沒有完全融合在一起，變成一個團隊。」

另一場，桃園雲豹靠著克羅馬29分，高錦瑋斬獲21分，以122：102輕取台北戰神，收下開季4連勝，續保不敗之身。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中