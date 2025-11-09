TPBL》國王沒融合成團隊 獅趁虛而入

新北國王近況低迷，苦吞4連敗。（記者林正堃攝）

高國豪雙十 助獅止2連敗

高國豪（右）攻下本土最高20分，率攻城獅擊潰新北國王。 （記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕新竹攻城獅本土一哥高國豪昨攻下本季新高20分，外帶10次助攻，加上克雷格首秀繳出32分、6個籃板、5次抄截的全能數據，終場以108：89輕取新北國王，終止2連敗，也賞給對手4連敗。

攻城獅前3節只領先4分，決勝節靠著克雷格獨拿11分，加上德魯、高國豪、劉丞勳的連續得分，打出一波27：10的猛攻，為勝負定調。

請繼續往下閱讀...

值得一提的是，攻城獅上一季碰上有林書豪的國王，6次對決一勝難求，昨不但終止連敗，還拿下轉戰TPBL的對戰首勝。

攻城獅共有4人得分達雙位數，德魯26分，劉丞勳也有11分，教練威森很滿意球員的表現，他說：「大家修正了上半場的缺失，下半場帶著殺手心態去拚，展現贏球的決心，且大家不僅各司其職，也都願意為團隊勝利適時犧牲，很開心拿下這場勝利。」

上季效力海神的克雷格，季前被攻城獅找來當救火隊，頂替受傷的洋將力獅，他轉隊後首戰就大殺四方，但他不多談自己的表現，而是力讚高國豪全場傳出10次助攻，兩人昨首次搭配也多次打出漂亮好球。

對於與後場新搭檔打出好的化學效應，高國豪表示，「克雷格的打法很強勢，不只是幫助我，防守也幫助球隊，且打球的熱情讓整個球隊氛圍變更好，這場還不是他最好的狀態，希望他能再爆發，我就能專注其他事了！」

後豪哥時代 國王持續低迷

國王以傑登27分最佳，對於球隊的低迷狀況，攻下本土最高14分的李愷諺認為，「感覺大家沒有完全融合在一起，變成一個團隊。」

另一場，桃園雲豹靠著克羅馬29分，高錦瑋斬獲21分，以122：102輕取台北戰神，收下開季4連勝，續保不敗之身。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法