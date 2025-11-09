PLG》勇士防線潰堤 「令人失望的比賽」

台鋼獵鷹翟蒙（右三）率隊擊潰地主富邦勇士。（PLG提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕大咖洋將半獸人被挖角，另一洋將多比因腳傷無法上場，台鋼獵鷹昨在客場台北和平籃球館靠僅存洋將翟蒙大殺四方，最終以112：76打爆地主富邦勇士，2連敗勇士陷入低氣壓，只能力求於今天谷底反彈，看能否拿新軍洋基工程出氣。

獵鷹1洋將夠贏 獨攬36分

上季就效力獵鷹的翟蒙，把勇士防守視為無物，全場20投16中包括3顆三分球，攻下來台新高36分，成為贏球最大功臣。他表示，「我前役對領航猿表現不好，感謝教練團近期幫我加強訓練，我也打出該有的水準。」

總教練柯納對球隊表現沒有太意外，「我們本來就該有這樣的表現，而休季期間打友誼賽，也只有1位洋將，我相信本土球員只要各司其職，一樣有機會贏球。」除了翟蒙發威，獵鷹白薩18分、谷毛唯嘉12分、張志豪11分、种義仁11分、蓋比12分。

勇士方面，洋將哥倫特15分，外籍生莫巴耶14分，且防守成最大問題，此仗被獵鷹砍112分，開幕戰也讓衛冕軍領航猿轟112分，連兩場防守像紙糊。總教練吳永仁表示，令人失望的比賽，只能期待對洋基工程能谷底反彈。

