自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

PLG》勇士防線潰堤 「令人失望的比賽」

2025/11/09 05:30

台鋼獵鷹翟蒙（右三）率隊擊潰地主富邦勇士。（PLG提供）台鋼獵鷹翟蒙（右三）率隊擊潰地主富邦勇士。（PLG提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕大咖洋將半獸人被挖角，另一洋將多比因腳傷無法上場，台鋼獵鷹昨在客場台北和平籃球館靠僅存洋將翟蒙大殺四方，最終以112：76打爆地主富邦勇士，2連敗勇士陷入低氣壓，只能力求於今天谷底反彈，看能否拿新軍洋基工程出氣。

獵鷹1洋將夠贏 獨攬36分

上季就效力獵鷹的翟蒙，把勇士防守視為無物，全場20投16中包括3顆三分球，攻下來台新高36分，成為贏球最大功臣。他表示，「我前役對領航猿表現不好，感謝教練團近期幫我加強訓練，我也打出該有的水準。」

總教練柯納對球隊表現沒有太意外，「我們本來就該有這樣的表現，而休季期間打友誼賽，也只有1位洋將，我相信本土球員只要各司其職，一樣有機會贏球。」除了翟蒙發威，獵鷹白薩18分、谷毛唯嘉12分、張志豪11分、种義仁11分、蓋比12分。

勇士方面，洋將哥倫特15分，外籍生莫巴耶14分，且防守成最大問題，此仗被獵鷹砍112分，開幕戰也讓衛冕軍領航猿轟112分，連兩場防守像紙糊。總教練吳永仁表示，令人失望的比賽，只能期待對洋基工程能谷底反彈。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中