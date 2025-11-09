自由電子報
季中NBA盃 字母哥41分屠牛

2025/11/09 05:30

亞德托昆波（美聯社）亞德托昆波（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕亞德托昆波昨包辦41分、15籃板、9助攻，外加2抄截、2火鍋，率公鹿以126：110力退公牛，季中錦標賽NBA盃旗開得勝，開啟衛冕之路。

公鹿客場輸暴龍後回主場迅速反彈，戰績也提升至6勝3負，亞德托昆波強調，一支優秀的勁旅不會連輸2場，更沒資格怪東怪西，「我們是非常出色的球隊，這種心態是可以培養的，只要輸球就得積蓄力量重新振作，然後不斷贏球。」

東部C組小組賽，面對開季已拿6勝的強敵公牛，亞德托昆波火力全開，全場32投16中，本季第2次單場達40分關卡，也是職業生涯56次，超越「天勾」賈霸榮膺隊史第一人，他說：「為了讓球隊變更強，我必須全場保持侵略性，這讓我們贏得比賽。」

公鹿過去3季在NBA盃小組賽未嘗敗績，迄今戰績9勝0負，「亞德托昆波改變了比賽。」總教練瑞佛斯解釋，因為「字母哥」開始衝擊內線，展現頑強韌性與拚勁，「偉大的球員懂得忘掉失誤，即使投籃不中也會繼續嘗試，因為他們知道自己非常出色，為此付出多少努力。」

5連勝的火箭作客馬刺踢到鐵板，法國中鋒溫班亞瑪易籃後找回狀態，主場繳出22分、8籃板、4助攻、2阻攻，助馬刺121：110贏得「德州內戰」。

