最佳戰友談小戴 這兩屆奧運最遺憾

2025/11/09 05:30

賴建誠（右）從2014年起擔任戴資穎的教練，兩人征戰超過百場國際賽。（資料照）賴建誠（右）從2014年起擔任戴資穎的教練，兩人征戰超過百場國際賽。（資料照）

〔記者林岳甫／台北報導〕31歲的戴資穎前晚突然宣布退役，讓球迷萬分不捨，各國名將也都發文獻上祝福，陪伴小戴征戰逾10年的教練賴建誠表示，「我們替她感到開心，可以好好休息，不用再煩惱練球的事。」

從泰國名將依瑟儂、印度女將辛度、西班牙球后瑪琳、現任世界球后南韓安洗瑩，及運動部長李洋、男雙好手王齊麟等，都在社群軟體用各種方式向戴資穎致意。其中辛度還發長文，並開玩笑說，「我討厭和妳交手！」

2014年開始擔任戴資穎教練的賴建誠，隨小戴征戰超過百場國際賽，培養出絕佳默契，一個眼神、一個動作，就能明白彼此想法，小戴能打下無數榮耀，他也居功厥偉。賴建誠雖然和大家一樣想看小戴再戰江湖，但更希望她能好好休息，不用再為了訓練、比賽而煩惱。

回顧兩人並肩作戰的歲月，賴建誠笑說，要說哪一座冠軍、哪一場比賽最有印象，「我真的找不出來，因為真的太多了。」不過，最遺憾的還是2016年里約奧運和2024年巴黎奧運，小戴在這兩次大賽都遇到受傷狀況，未能拿出真正實力和對手拚鬥。

