TPBL》雲豹不敗逆轉勝 續居龍頭打臉預測

麥卡洛第4節獨得18分，率雲豹逆轉勝。（TPBL提供）

麥卡洛末節18分

打出反超攻勢

〔記者盧養宣／綜合報導〕桃園雲豹昨靠麥卡洛在末節挺身而出，全場29分有18分集中在第四節，以85：78逆轉新北中信特攻，開季豪取5連勝，續居聯盟龍頭。

聯盟季前曾公布球迷預測的奪冠聲量排行榜，雲豹僅獲1%青睞，在7隊中敬陪末座，不過在新主帥羅德爾領軍下開季打出驚奇，昨天賽前平均攻下107.5分，進攻端火力驚人，昨面對低比分的焦土戰依舊展現韌性，前三節打完雖處於60：64落後，但麥卡洛挺身而出扮演「第四節先生」，單節8投6中獨得18分，率隊末節打出25：14攻勢反超，續保不敗金身。

麥卡洛繳出來到雲豹的代表作，他表示，團隊開季至今都是較不被看好的一方，「我在比賽中段也鼓勵隊友要展現更多能量，很開心今天能拿下勝利。」二年級生莊博元連兩場得分超過雙位數，昨挹注11分，正負值+19是全隊最佳，他提到，自己不太在乎得分，上場就是努力完成教練交代的任務。

特攻此役雖在防守上有效限制雲豹，但火力發揮也有限，罰球更是17投僅7中，命中率只有41.2%，內馬攻下23分、18籃板，阿巴西進帳18分、5籃板。

