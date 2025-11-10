大三元神紀錄 約基奇史上第一

約基奇再度締造命中率逾70%的30分大三元。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕金塊當家中鋒約基奇無愧為3屆年度MVP，丹佛主場一夫當關，再度締造命中率逾70%的30分大三元，率領地主117：100擊敗溜馬，4連勝到手。

命中率逾70%、30分

次數超越張伯倫

雖然穆雷、戈登等主力都因傷休兵，約基奇一肩扛起攻堅重任，上陣32分鐘14投10中，繳出兩隊最高32分、14籃板、14助攻，另有1抄截，雖也發生8失誤瑕不掩瑜，讓這位塞爾維亞長人超越名人堂傳奇張伯倫，成為聯盟史上單場命中率逾70%、30分大三元次數最多的球星，30歲的約基奇透露，本季只想專注發揮，而非針對判決做出過度反應，「我不再那麼敏感，不會衝著裁判大喊大叫，並努力把精力集中在比賽。」

約基奇本季第6次大三元帶領下，金塊全隊5人得分達雙位數，戰績7勝2敗來到西部第3，總教練阿德爾曼認為，籃壇非常幸運，能擁有像約基奇這樣正值巔峰的天才，「他是我見過最有效率的球員。我知道以前有些人沒機會親眼見識，但就我而言，在當今這個時代，請告訴我還有誰能在進攻端打出如此高水準，看他打球簡直是種享受。」

