南韓大師賽奪冠 邱品蒨看齊小戴

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣一姐邱品蒨昨在超級300系列南韓羽球大師賽女單決賽，以21：16、21：15擊敗越南好手阮垂玲，奪下生涯首冠，她也成為繼2024年戴資穎後首位奪下超級300等級以上冠軍的台灣女單球員。

世界排名20的邱品蒨目前為我國新的女單一姐，去年她3度在超級300系列賽事闖進4強，卻從未叩關冠軍戰。這週她在南韓一路解決馬來西亞選手吳堇溦、17歲泰國小將塞亨、日本好手高橋明日香挺進4強，前天和印尼19歲女將普拉蒂維大戰3局後，收下生涯首張超級300賽的決賽門票。

邱品蒨昨面對世界排名24的越南女將阮垂玲，雙方過去僅交手過1次，由對方拿下勝利，昨再度碰頭，邱品蒨在首局費了一番功夫才擴大領先，並以21：16先馳得點；她在第2局找到突破之道，成功控制節奏多次連續得分，加上阮垂玲主動失誤偏多，最終邱品蒨以21：15帶走勝利，以及1萬8000美元冠軍獎金。

奮鬥多年終於在國際賽捧起金盃，現年26歲的邱品蒨說：「這對我來說是很大肯定，自己努力了這麼久，終於能在國際賽奪冠。」不過，她也謙稱能拿到這座冠軍，算是運氣很不錯，其實還有很多地方可以修正，接下來她要馬上飛往熊本，參與這週登場的超級500系列日本羽球大師賽，期待能有好的發揮。

