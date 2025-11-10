自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

南韓大師賽奪冠 邱品蒨看齊小戴

2025/11/10 05:30

邱品蒨昨在南韓大師賽奪冠，成為戴資穎後，首位奪下超級300等級以上冠軍的台灣女單球員。（取自台電羽球隊臉書）邱品蒨昨在南韓大師賽奪冠，成為戴資穎後，首位奪下超級300等級以上冠軍的台灣女單球員。（取自台電羽球隊臉書）

300等級以上冠軍

小戴之後第1人

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣一姐邱品蒨昨在超級300系列南韓羽球大師賽女單決賽，以21：16、21：15擊敗越南好手阮垂玲，奪下生涯首冠，她也成為繼2024年戴資穎後首位奪下超級300等級以上冠軍的台灣女單球員。

世界排名20的邱品蒨目前為我國新的女單一姐，去年她3度在超級300系列賽事闖進4強，卻從未叩關冠軍戰。這週她在南韓一路解決馬來西亞選手吳堇溦、17歲泰國小將塞亨、日本好手高橋明日香挺進4強，前天和印尼19歲女將普拉蒂維大戰3局後，收下生涯首張超級300賽的決賽門票。

邱品蒨昨面對世界排名24的越南女將阮垂玲，雙方過去僅交手過1次，由對方拿下勝利，昨再度碰頭，邱品蒨在首局費了一番功夫才擴大領先，並以21：16先馳得點；她在第2局找到突破之道，成功控制節奏多次連續得分，加上阮垂玲主動失誤偏多，最終邱品蒨以21：15帶走勝利，以及1萬8000美元冠軍獎金。

奮鬥多年終於在國際賽捧起金盃，現年26歲的邱品蒨說：「這對我來說是很大肯定，自己努力了這麼久，終於能在國際賽奪冠。」不過，她也謙稱能拿到這座冠軍，算是運氣很不錯，其實還有很多地方可以修正，接下來她要馬上飛往熊本，參與這週登場的超級500系列日本羽球大師賽，期待能有好的發揮。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中