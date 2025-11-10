三太子盃》西岡良仁冠軍 返日將戰莊吉生

西岡良仁（右）勇奪三太子盃冠軍，即將在神戶挑戰賽首輪再戰莊吉生。（海碩整合行銷提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕前亞運金牌西岡良仁以快制高，昨以7：5、7：6（7：5）力擋澳洲頭號種子達克沃思重砲逆襲，日本第2種子首度贏得台灣華國三太子男網挑戰賽單打冠軍，季末續朝重返世界排名百大、澳洲公開賽會內等目標邁進。

吃台灣美食慶功

盼獲澳網門票

「奪冠滋味太美妙了，這是場激烈戰鬥，他發球很好，開賽從2：5追上，次盤又逼進搶7，確實都讓人緊張，還好幾個關鍵球掌握住，並展現渴望贏球的決心，才能直落2脫困。」西岡良仁近3站打下蘇州、三太子盃雙冠，職業生涯第8座挑戰賽金盃到手，最新排行可望從134回升至111，馬不停蹄趕回日本的他透露：「今晚跟教練們吃點台灣美食慶功，希望下週也有好表現，爭取直接拚明年元月澳網的機會。」巧的是，西岡良仁將在神戶挑戰賽首輪再戰我國老將莊吉生。

身高170公分的西岡良仁，曾以小搏大爆冷打下2014年仁川亞運金牌，今年飽受手肘和背傷所苦，排名從2023年最佳24席跌出百大關卡，這位30歲左手拍老將有感而發：「陷入低潮時，確實承受極大壓力，但我始終相信自己，奮戰到底絕不放棄 。」

