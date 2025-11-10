冠軍教頭閃電去職 古久保含淚道別

樂天桃猿總教練古久保健二，甫奪台灣大賽冠軍，球團昨閃電宣布他卸下一軍總教練一職，震撼中職。

（記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠、林宥辰／桃園報導〕甫奪台灣大賽冠軍的樂天桃猿總教練古久保健二，昨率隊以6：3擊敗韓職KT巫師隊，賽後接受媒體採訪完大約1個小時，球團閃電宣布他正式卸下一軍總教練一職，震撼中職，61歲的「阿公」古久保落淚向球員道別。

古久保健二小檔案

樂天桃猿領隊牧野幸輝昨天賽後在選手、教練及媒體陸續離開球場時，仍留在現場。記者得知訊息後第一時間折返球場，試圖了解，古久保閃電下台，是功成身退，急流勇退？還是基於什麼原因「被離職」？牧野也對此出面親自解釋：「藉由交流賽最後一場，向球員跟教練打招呼。雙方是基於合約，合意的結果，球員是今天才知道此事。」牧野並強調，換總教練是基於合約，與總冠軍的結果也並無關係，教練團會每位進行面談。

請繼續往下閱讀...

古久保健二執教樂天桃猿戰績

桃猿領隊：基於合約

雙方合意結果

至於新監督人選，外傳曾代理日職東北樂天監督的平石洋介是人選之一。不過，牧野表示：「不管台灣、日本或是其他國家，球團沒有設限。確定之後會跟大家報告。」

據悉，樂天球團討論教練異動的時間點，在下半季尾聲至季後賽前，隨著樂天打進季後賽甚至奪冠，球隊內部認為古久保穩了將續任尋求2連霸，未料球團卻選在年輕好手們剛剛二連勝日職、韓職隊伍的時間點，無預警拋出震撼彈，此舉也引起廣大球迷討論。

昨執教生涯最終戰，阿公一如往常，且在第1局上場擔任一壘跑壘指導員，脫帽向鑽石席和一壘觀眾席敬禮2次，似乎表達深遠意義。賽後，一向嚴肅的古久保親自向全隊告知卸任消息時，不禁落淚提到，很遺憾沒能再帶隊，休息室氛圍瞬間從原先的輕鬆轉為嚴肅。

不少球員感憤怒

休息室埋未爆彈

由於古久保帶隊帶心，據悉，教練和選手們聞訊不僅是錯愕落淚，甚至感到憤怒的球員也不少，不諒解為何要換掉甫奪台灣大賽冠軍的總教練，樂天高層的決定已掀起休息室的不安定氛圍，似乎已埋下另一個未爆彈。

古久保在2019年到富邦悍將擔任投捕教練，2022年轉戰樂天，先當2年首席教練，去年起接任總教練，2年合計奪下124勝114敗2和、兩度打進季後賽，今年率隊「下剋上」，摘下球團史上首座總冠軍。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法