體育 即時新聞

何品室融猛打賞 韓教頭印象深

2025/11/10 05:30

何品室融打出信心，交出單場3安猛打賞。（記者林正堃攝）何品室融打出信心，交出單場3安猛打賞。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕今年例行賽僅出賽2場的樂天桃猿20歲外野手何品室融，先是在季後挑戰賽打出驚奇，之後在台灣大賽和學長們一起奪冠。交流賽面對韓職KT巫師，何品室融打出信心，交出單場3安猛打賞，並帶著這樣的信心前進週六開打的冬季聯盟、備戰明年賽季。

KT巫師總教練李強喆，在賽後記者會上點名，除了兩位開轟打者張趙紘、劉子杰外，樂天第一棒打者何品室融，令他印象深刻。

古久保期待

成台版柳田悠岐

何品的自家教頭古久保健二更是盛讚，直言何品是三拍子好手，第一次看到他，覺得像年輕版的軟銀強打柳田悠岐，「如果能朝他看齊，未來會是很恐怖的選手。」

何品室融坦言，面對交流賽沒有多想，仍按平常比賽，把能做的事做好。他提到，前一天面對東北樂天，沒敲安且兩度遭三振，昨特別修正打擊，收到效果。

從中職首輪季後挑戰賽起，何品室融靠著好表現漸漸累積信心，他說：「有表現給教練看，得到更多機會之後，就更大膽去做。」

總結兩場交流賽，何品說：「日、韓兩隊都很厲害，差別可能是捕手配球策略不一樣，但也才各交手一場，還不能說有發現什麼。」

