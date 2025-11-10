自由電子報
林立客串一壘指 笑稱只是特助

2025/11/10 05:30

林立連兩場比賽都客串一壘指導教練。（記者林正堃攝）林立連兩場比賽都客串一壘指導教練。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕樂天桃猿今年奪冠，上週末交流賽期間，主力選手多半休兵，把磨練機會讓給學弟們。林立連兩場比賽都客串一壘指導教練，前天還幫總教練古久保健二上場向主審示意換人。林立笑稱，自己這幾天只是教練的「特助」，希望別太早接觸教練職、20年後再來想。

樂天今年有黃子鵬提出自由球員申請，而林立則要等到明年，樂天球團除了今年要想辦法留下黃子鵬，也早在季中就向林立所屬的經紀團隊談續約，為了留人，勢必朝複數年方向討論。

談新合約

單年或複數年都不排斥

林立坦言，自己最快明年能提出自由球員申請，所以無論簽單年或是複數年合約，對他而言都有利。林立說：「目前我也只能說，還沒簽約、交給經紀人去談。單年或複數年也都不排斥，看經紀人怎麼談。」

至於休賽季的規劃，今年多次受傷勢影響的林立說：「休息、養傷、看醫生，然後顧小孩、處理家務，原則上應該會先休息。」

而明年初參與經典賽的可能性，林立坦言，也取決於身體狀況。林立透露，經典賽總教練、同隊擔任首席教練的曾豪駒，其實詢問過他的意願，他說：「現在答應太快，要給我一點時間，屆時評估身體狀況。而且中職人才濟濟，也真的還有很多人可以打。」

