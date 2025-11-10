台式韓風VS.正宗韓援 啦啦隊場外「嬌」戰

KT巫師啦啦隊「Lady Wiz」炒熱氣氛，吸引全場球迷緊盯。 （記者林正坤攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕台韓應援團昨在一、三壘觀眾席較勁，樂天桃猿和KT巫師各出動8位啦啦隊女孩，看台上「嬌」戰全場，炒熱氛圍，吸引不少「攝影大哥」緊盯，不只球迷玩得開心，KT巫師隊啦啦隊「Lady Wiz」也耳聞韓籍成員在中職受廣大的注目，直言如果有機會很樂意來台發展，台韓間的啦啦隊交流越來越頻繁。

台灣球迷熱情

李今珠嗨喊想來台發展

有別於日職樂天金鷲單場4位啦啦隊員的編制，桃猿和巫師每場都有8人上陣。被球迷稱作「金髮雙胞胎」的樂天女孩卉妮與韓職人氣啦啦隊員朴星垠，在交流賽首度相見歡。卉妮笑說，兩人就像鏡中映出的彼此，「真的太害羞了，完全不知道該說什麼。」

請繼續往下閱讀...

亞洲交流賽出戰日韓，對樂天女孩也是一大刺激，卉妮觀察，韓職的音樂節奏感強，像三振舞的節奏非常洗腦，而日本的動作很整齊，連啦啦隊合照都會排好角度，比愛心和下腰都超有紀律感。

「Lady Wiz」昨賽前舉行見面會，台灣球迷的熱情讓巫師隊啦啦隊員受寵若驚，IG追蹤人數超過50萬的金海莉直言，台灣球迷超級無敵熱情，比在韓國的感受更強烈，「台灣球迷這麼願意等我們，很開心！」李今珠也說，台灣球迷的熱情不下韓國的球迷，「很開心大家這麼支持我們，如果有機會，我很樂意來台灣發展。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法