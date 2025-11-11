中職》樂天拔帥不留情面 顛覆贏球治百病中職文化

中職球隊近5年更換總教練

〔記者林宥辰、黃照敦／台北報導〕中職賽季結束2週，已有兩隊總教練中箭落馬。墊底的富邦悍將陳金鋒為戰績負責，下台一鞠躬。打下球團史首冠的樂天桃猿61歲老帥古久保健二前天卻也突然「卸任」，跌破外界眼鏡，樂天新教頭繼續走日系?還是再吹「台」風？仍深不可測。

富邦悍將總教練陳金鋒為戰績墊底負責，下台一鞠躬。（資料照）

老將林智平喊話

打下球團史首冠的樂天桃猿61歲老帥古久保健二前天突然「卸任」，跌破外界眼鏡。（資料照）

盼古久保留在二軍

不同於富邦，在新任教頭、管理層新職務以及貼心為前任安插個特助新職全數確定後，以正式新聞稿方式鉅細靡遺呈現，並在球團官方社群正式向球迷佈達。樂天僅在前天交流賽後2小時，在媒體群組以百餘字倉促告知，負面聲量昨在網路發酵一整天。官方社群昨天仍沒有關於人事異動的公告，反而先推出封王遊行紀錄影片，球團副領隊礒江厚綺對此僅表示，後續教練人事異動仍在進行中。隊上老將林智平更打破沉默，在網路上喊話樂天高層：「至少要讓他（古久保）留在二軍。」後續還寫下「拜託」、「難看」，對換帥表達不滿。

打下江山的首冠教頭被迅雷不及掩耳送走，完全不考慮下台身影好不好看，時機點和方式都不留情面，顯然顛覆「贏球治百病」的中職文化。日資球團或許有不一樣的用人思維，即使面對日籍教頭，逼退也毫不手軟。

同屬樂天集團日職金鷲隊

近10年6度換帥

翻開母企業同屬樂天集團的日職東北樂天金鷲隊歷史，為現今日職12隊中最年輕，2004年成立以來，監督已換過12人次、11人，兩位名帥野村克也、星野仙一各帶4季是最長，星野仙一任內，樂天金鷲拿下隊史至今唯一一座日本一。近10年來，更6度換帥，新官寶座常常都還沒熱就收到離職通知書。

樂天2020年從台企Lamigo手中入主桃猿後，前4年由曾豪駒擔任總教練，去年起改由古久保健二督軍。古久保兩季合計124勝114敗2和，兩季都以第3名之姿打進季後賽，並於今年奪冠。曾擔任東北樂天監督的平石洋介、前羅德打擊教練大塚明，都是傳聞中樂天桃猿新教頭人選。不過，平石昨天已在個人社群否認。

日資台製冠軍隊

換教頭炒熱休賽季

樂天為何早早就決定要換掉評價不錯的阿公，接任人選又是否讓能外界眼睛一亮，未來教練團如何布局、FA黃子鵬能搶回嗎？以及即將戰力外球員宣告、會長的加大投資善意建議，有沒有聽進去?這支堪稱年度最具話題的「日資台製」冠軍隊，勢必繼續炒熱休賽季。

