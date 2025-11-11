自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

中職》樂天拔帥不留情面 顛覆贏球治百病中職文化

2025/11/11 05:30

中職球隊近5年更換總教練中職球隊近5年更換總教練

〔記者林宥辰、黃照敦／台北報導〕中職賽季結束2週，已有兩隊總教練中箭落馬。墊底的富邦悍將陳金鋒為戰績負責，下台一鞠躬。打下球團史首冠的樂天桃猿61歲老帥古久保健二前天卻也突然「卸任」，跌破外界眼鏡，樂天新教頭繼續走日系?還是再吹「台」風？仍深不可測。

富邦悍將總教練陳金鋒為戰績墊底負責，下台一鞠躬。（資料照）富邦悍將總教練陳金鋒為戰績墊底負責，下台一鞠躬。（資料照）

老將林智平喊話

打下球團史首冠的樂天桃猿61歲老帥古久保健二前天突然「卸任」，跌破外界眼鏡。（資料照）打下球團史首冠的樂天桃猿61歲老帥古久保健二前天突然「卸任」，跌破外界眼鏡。（資料照）

盼古久保留在二軍

不同於富邦，在新任教頭、管理層新職務以及貼心為前任安插個特助新職全數確定後，以正式新聞稿方式鉅細靡遺呈現，並在球團官方社群正式向球迷佈達。樂天僅在前天交流賽後2小時，在媒體群組以百餘字倉促告知，負面聲量昨在網路發酵一整天。官方社群昨天仍沒有關於人事異動的公告，反而先推出封王遊行紀錄影片，球團副領隊礒江厚綺對此僅表示，後續教練人事異動仍在進行中。隊上老將林智平更打破沉默，在網路上喊話樂天高層：「至少要讓他（古久保）留在二軍。」後續還寫下「拜託」、「難看」，對換帥表達不滿。

打下江山的首冠教頭被迅雷不及掩耳送走，完全不考慮下台身影好不好看，時機點和方式都不留情面，顯然顛覆「贏球治百病」的中職文化。日資球團或許有不一樣的用人思維，即使面對日籍教頭，逼退也毫不手軟。

同屬樂天集團日職金鷲隊

近10年6度換帥

翻開母企業同屬樂天集團的日職東北樂天金鷲隊歷史，為現今日職12隊中最年輕，2004年成立以來，監督已換過12人次、11人，兩位名帥野村克也、星野仙一各帶4季是最長，星野仙一任內，樂天金鷲拿下隊史至今唯一一座日本一。近10年來，更6度換帥，新官寶座常常都還沒熱就收到離職通知書。

樂天2020年從台企Lamigo手中入主桃猿後，前4年由曾豪駒擔任總教練，去年起改由古久保健二督軍。古久保兩季合計124勝114敗2和，兩季都以第3名之姿打進季後賽，並於今年奪冠。曾擔任東北樂天監督的平石洋介、前羅德打擊教練大塚明，都是傳聞中樂天桃猿新教頭人選。不過，平石昨天已在個人社群否認。

日資台製冠軍隊

換教頭炒熱休賽季

樂天為何早早就決定要換掉評價不錯的阿公，接任人選又是否讓能外界眼睛一亮，未來教練團如何布局、FA黃子鵬能搶回嗎？以及即將戰力外球員宣告、會長的加大投資善意建議，有沒有聽進去?這支堪稱年度最具話題的「日資台製」冠軍隊，勢必繼續炒熱休賽季。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中