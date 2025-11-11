自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

中職》最戲劇性的換帥事件 洪一中、林威助至今被熱議

2025/11/11 05:30

林威助從中信兄弟轉戰富邦悍將，球迷對他明年球季充滿期待。（資料照）林威助從中信兄弟轉戰富邦悍將，球迷對他明年球季充滿期待。（資料照）

〔記者徐正揚／台北報導〕連同日前樂天桃猿閃電宣布古久保健二卸下一軍總教練，中職最近5年至少出現7次總教練異動，檯面上的主要原因不外年度戰績不佳、總冠軍賽失利，職業運動球隊更換總教練是大事也司空見慣，球迷對每次異動或期待或看衰都有，在今年古久保之前，洪一中、林威助的異動迄今仍被球迷熱議。

洪一中將進入第20年總教練生涯。（資料照）洪一中將進入第20年總教練生涯。（資料照）

洪一中於2019年帶領Lamigo桃猿完成3連霸後，適逢樂天接手球隊，雙方洽談新約沒有進展，決定接受富邦悍將提出的3年合約，由於治軍風格與富邦較為美式不同，任內發生疑似胡金龍帳號「打爆富邦換總A！」、投手教練布魯斯為投手調度激烈爭吵等內部事件，加上連續2年戰績不佳，趁林華韋接任領隊請辭獲准轉任顧問。

洪一中在職期間

悍將勝率最高

洪一中今年在公開場合談到這段往事時指出，總教練需要為戰績負責，當時球隊人事權責不清，總教練的實權與責任不符，他覺得未來會出問題，因此主動提出轉任顧問，並利用合約最後1年調養身體。富邦接手球隊已經9個球季，除2019年的年度勝率超過五成，戰績排名多在後段班，以他擔任總教練那2年的勝率最高，距離季後賽只差1場勝利。

林威助被兄弟撤換

雙方未說明列懸案

林威助於2023年5月無預警被中信兄弟撤換，球團雖宣布「基於球隊未來發展考量，調任球團海外發展顧問」，由於當事雙方都沒有再做任何說明，實際原因迄今仍是中職一大「懸案」，由於他曾帶領中信締造二連霸，在台灣大賽留下執教8勝0敗的輝煌戰績，去年被富邦悍將聘為副領隊兼農場總監，今年季後升任執行副領隊，富邦球迷對他首次操盤的明年球季充滿期待。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中