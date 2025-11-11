中職》最戲劇性的換帥事件 洪一中、林威助至今被熱議

林威助從中信兄弟轉戰富邦悍將，球迷對他明年球季充滿期待。（資料照）

〔記者徐正揚／台北報導〕連同日前樂天桃猿閃電宣布古久保健二卸下一軍總教練，中職最近5年至少出現7次總教練異動，檯面上的主要原因不外年度戰績不佳、總冠軍賽失利，職業運動球隊更換總教練是大事也司空見慣，球迷對每次異動或期待或看衰都有，在今年古久保之前，洪一中、林威助的異動迄今仍被球迷熱議。

洪一中將進入第20年總教練生涯。（資料照）

洪一中於2019年帶領Lamigo桃猿完成3連霸後，適逢樂天接手球隊，雙方洽談新約沒有進展，決定接受富邦悍將提出的3年合約，由於治軍風格與富邦較為美式不同，任內發生疑似胡金龍帳號「打爆富邦換總A！」、投手教練布魯斯為投手調度激烈爭吵等內部事件，加上連續2年戰績不佳，趁林華韋接任領隊請辭獲准轉任顧問。

請繼續往下閱讀...

洪一中在職期間

悍將勝率最高

洪一中今年在公開場合談到這段往事時指出，總教練需要為戰績負責，當時球隊人事權責不清，總教練的實權與責任不符，他覺得未來會出問題，因此主動提出轉任顧問，並利用合約最後1年調養身體。富邦接手球隊已經9個球季，除2019年的年度勝率超過五成，戰績排名多在後段班，以他擔任總教練那2年的勝率最高，距離季後賽只差1場勝利。

林威助被兄弟撤換

雙方未說明列懸案

林威助於2023年5月無預警被中信兄弟撤換，球團雖宣布「基於球隊未來發展考量，調任球團海外發展顧問」，由於當事雙方都沒有再做任何說明，實際原因迄今仍是中職一大「懸案」，由於他曾帶領中信締造二連霸，在台灣大賽留下執教8勝0敗的輝煌戰績，去年被富邦悍將聘為副領隊兼農場總監，今年季後升任執行副領隊，富邦球迷對他首次操盤的明年球季充滿期待。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法