體育 即時新聞

NBA》杜蘭特31分當英雄 火箭擊退公鹿

2025/11/11 05:30

杜蘭特第3節獨拿15分，加上關鍵時刻的超前跳投，率火箭隊擊退公鹿。 （美聯社）杜蘭特第3節獨拿15分，加上關鍵時刻的超前跳投，率火箭隊擊退公鹿。 （美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕上半場落後11分的火箭，昨靠著杜蘭特第3節獨拿15分，加上比賽終了前最後1分42秒的超前跳投，率隊以122：115擊退公鹿，避免連敗。

生涯三分球2206顆

與羅利並列史上第13

杜蘭特過去3場比賽狀態不佳，總計54投19中，投籃命中率僅35.2％，還曾出現單場8次失誤，昨天他強勢反彈，全場15投11中，命中率達73.3％，且單場投進2顆三分球，生涯三分球來到2206顆，和羅利並列史上第13。

「我知道自己有不錯的得分能力。」杜蘭特表示：「也清楚大多數人看我打球時，都期待我每次拿到球就能得分，但我們打的是團隊籃球，一支優秀的球隊不會只靠單一進攻點，所以有時是持球人發起進攻，有時則是其他人主導。」

火箭最大優勢就是得分點夠多，昨有6人得分達雙位數，土耳其中鋒森根23分、11籃板、7助攻，小史密斯、謝波德各有16分，湯普森14分，亞當斯12分。

「字母哥」亞德托昆波斬獲37分、8籃板、3抄截，但最後追分階段罰球準星欠佳，讓公鹿錯失逆轉良機，吞下近3戰第2敗。

