接手後最大張》4年5千萬盼留黃子鵬 桃猿不想變逃猿

樂天開出接手球隊後最大紙合約給黃子鵬，傳金額為4年5千萬。（資料照）

爭議一件接一件

樂天桃猿指標性合約

遭質疑無心經營

〔記者倪婉君／台北報導〕在充斥負面新聞的多事之秋，樂天桃猿目前已開出接手球隊後最大紙合約給自由球員黃子鵬，據悉是一紙4年5千萬元的合約，希望能全力留住這位本土先發門面，也有機會在隊長林立明年季後取得自由身之前，先用複數年合約留人，全力避免「逃猿效應」發生。

樂天本季接連爆發食安、宿舍風波，如今奪下2020年入主以來的球團史首冠，又因撤換教頭的方式過於粗糙，遭到外界質疑無心經營球隊。上月初接下球團處處長，並接手球員合約洽談的礒江厚綺，昨針對份內負責內容回應媒體詢問，並表示在和經紀公司談約的過程中，並沒有受到這些風波影響，「現在就是希望優秀球員可以留下來，每天都在努力。」

大約留林承飛

開出3年逾2千萬

31歲的黃子鵬在2017年選秀獲桃猿第7指名，儘管順位排在後段，卻投出了他在球隊的身價，從剛開職棒的月薪7.5萬，到今年月薪已達70萬，而若根據目前本報掌握資訊，樂天開出的新合約平均月薪高達百萬，都展現球團對他的肯定。樂天在2023年8月宣布以2年又4.5個月簽下和台鋼雄鷹交易過來的林子偉，加上激勵獎金的總值高達3100萬，是這支日本企業入主中職以來發出的指標性合約，如今球團則希望用更大張合約留住黃子鵬，且對於另一名具備自由球員資格但決定續留的林承飛也開出3年逾2千萬合約。

林立合約同步談

大方向複數年

29歲林立的新合約也受到注目，儘管他已表示「先不用關注我吧？多關注子鵬一點」，但樂天也同步在進行，礒江則指出，大方向有在討論，應該是朝達成複數年合約共識的方向。

