換阿公事件延燒》林立、林泓育自嘲︰早知不拿總冠軍

林泓育（右）、林立（左）直播不捨總教練古久保離隊。（資料照）

「不想經營就請滾」

球迷憤怒留言

〔記者徐正揚／台北報導〕樂天桃猿在亞洲職棒交流賽剛結束突然宣布總教練古久保健二「卸任」，球員與球迷都無法接受球團的操作與說法，前、後任隊長林泓育、林立在直播中自嘲「早知道不要拿總冠軍」，球隊臉書粉絲團也湧入「還我古久保阿公」、「樂天不想經營就請滾出台灣」的大量留言，粗暴換帥的風波如滾雪球般持續擴大。

「蛆都吃了還怕什麼」

雙林直播狂酸

樂天於9日賽後突然宣布古久保「卸任」，大多數未隨隊參加的一軍球員得知後滿是譁然與錯愕，林泓育、林立在與應援團長ABY的直播中不時「我們連蛆都吃了還怕什麼」、「早知道不要拿總冠軍好了」、「沒拿冠軍就沒這些事」、「總冠軍都可以換總教練了，你覺得哪裡有不可能，還有什麼是不可能」，表達對球隊今年數起重大事件的不滿。團長ABY稍後在社群媒體發文強調，一切直播言論純屬於個人發表行為，所有訊息以樂天桃猿球團公告為主。

臉書粉絲團按照既定作業程序，於9日賽後、10日下午各發布對KT巫師賽況與比賽照片、封王遊行影片，分別湧入近450則、800則留言，一面倒都是「有夠爛」、「根本中職毒瘤」、「沒錢不要玩」、「Sell the team」、「一整年的負面新聞」、「明年抵制進場看球」的質疑與抨擊，對照10月27日奪冠後發布「桃猿制霸」破1000則留言滿是興奮與驕傲，粉絲團氛圍出現全面反轉。

古久保被「卸任」超過48小時，球隊粉絲團仍不見球團正式公告，或有人離隊時使用的「Thank You」圖文，昨天有新貼文卻是冬令營招生資訊，球迷的不滿情緒又被點燃，「住宿跟晚餐會比照二軍規格嗎」等留言不到2小時就超過200則，球團對換帥的說法停留在領隊牧野幸輝9日回覆媒體的「雙方是基於合約，合意的結果，與總冠軍的結果並無關係」。

