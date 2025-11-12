自由電子報
體育 即時新聞

平野可望續掌兄弟 教練團盤整重建

2025/11/12 05:30

兄弟一、二軍巡迴打擊教練、美籍智利裔的丹尼爾，獲美職大都會隊延攬離隊。（資料照）兄弟一、二軍巡迴打擊教練、美籍智利裔的丹尼爾，獲美職大都會隊延攬離隊。（資料照）

〔記者林宥辰、黃照敦／台北報導〕中信兄弟衛冕失利，在平野惠一可望續掌兵符後，休賽季勢必要調整步伐，再戰2026年才有勝算，尤其擁有中職球隊最龐大的教練團，必要盤整人力，截長補短，實為當務之急。

美職大都會延攬 打教丹尼爾離隊

根據聯盟官網登錄，中信兄弟一、二軍教練各有12人、16人，傲視各隊，光是打擊部門教練也是「聯合國」編制，昨一、二軍巡迴打擊教練、美籍智利裔的丹尼爾，受到美職大都會隊延攬外派先行離隊。丹尼爾是在去年季前被兄弟延攬為一軍打擊教練，今年改聘美籍女打擊教練莎菈為一軍打擊教練、智利籍詹姆斯為助理教練。

今年黃衫軍在3位外教、以及首席兼任打擊教練的陳江和共同職掌打擊部門之下，加上野手出身的平野惠一也常親自指導陷入低潮的球員打擊調整，不過團隊打擊率2成57，6隊中排名第4，而807次遭三振則是聯盟第2多。尤其在台灣大賽5戰中只合得11分，其中4場單場最多僅拿2分，打擊不力，是敗給樂天桃猿的主因之一。賽後成為象迷檢討重點，打擊教練也承受極大的批評壓力。

丹尼爾離隊後，莎菈和詹姆斯是否留隊，尚未定案。不僅打擊部門，各部門教練配置是否疊床架屋，季後都需要好好整合。球團昨表示，待調整確定之後，會再向球迷報告。

