東契奇捕蜂秀 詹皇將回歸

〔記者粘藐云／綜合報導〕「歐洲金童」東契奇昨面對黃蜂砍下全場最高38分、7助攻，還上演扣籃秀，助隊以121：111獲勝，湖人近7戰僅吞1敗，氣勢如虹。

聯手傷癒里維斯

合飆62分

湖人前役敗給老鷹中斷5連勝，昨作客黃蜂開局一度落後，但在第3節打出31：15攻勢甩開對手糾纏，即便末節黃蜂一度反撲，但關鍵時刻八村壘、東契奇輪流挺身而出，擋下對手逆襲。紫金大軍先發5人得分上雙，除了東契奇繳出38分，傷癒回歸的里維斯攻下24分、7助攻。

罕見在比賽中扣籃，東契奇表示，其實自己一直都做得到，但並不想要一直這樣做，希望能用更有效率的方式得分，而休賽季瘦身成功的他，這季狀態相當火燙，他出賽的7戰中有5場得分破35分。

總教練瑞迪克表示，球員在前一場輸給老鷹後都承擔起責任，這一場開賽防守並不理想，但大家積極溝通，暫停後都能解決問題，這些修正、對話都是一支好的球隊該有的作為。

因坐骨神經痛自開季缺陣至今的詹姆斯傳出可望於近期回歸。瑞迪克透露，詹皇尚未加入球隊訓練，但這週會和南灣湖人一起練球，外界推估，他最快可能在19日主場和爵士一戰中歸隊，而他也將迎來生涯第23個賽季，創下NBA紀錄。

