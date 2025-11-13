自由電子報
體育 即時新聞

TPBL》挺小胖督軍 李愷諺銷假奪勝

2025/11/13 05:30

TPBL》挺小胖督軍 李愷諺銷假奪勝新北國王以3分之差擊敗夢想家，撤換總教練第一戰打出慶祝行情。
（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕新北國王昨在主場克服最多14分落後，在老將桑尼貢獻全場最高26分領軍之下，以94：91逆轉福爾摩沙夢想家收下2連勝，洪志善救火督軍首戰就告捷。

李愷諺拿下國王本土球員最高17分。（記者陳志曲攝）李愷諺拿下國王本土球員最高17分。（記者陳志曲攝）

國王換帥首戰 笑納2連勝

洪志善暫代國王總教練，救火首戰就奪勝。（記者陳志曲攝）洪志善暫代國王總教練，救火首戰就奪勝。（記者陳志曲攝）

國王前天宣布和美籍主帥約翰結束合作，由「小胖」洪志善暫代總教練，雖因配合聯盟規章，由助理教練湯瑪士暫掛代理總教練，但「胖總」昨已親自上陣督軍，國王開賽拉出20：13的攻勢，只是隨後陷入得分乾旱期，被夢想家打出跨節21：0一波流反超，37 歲巴勒斯坦洋將桑尼再度挺身而出，下半場獨攬19分，幫助衛冕軍成功捍衛主場。

李愷諺、林書緯 進帳雙位數得分

桑尼攻下26分、8籃板，李愷諺17分是本土最佳，他賽後哽咽透露，外公週一離世，原本有跟球隊告假一段時間，但昨天決定提早歸隊，「希望打最後一場球給外公看。」

主力後衛林書緯先前因為腿部傷勢缺陣3場，昨回歸陣線進帳11分、8助攻，對於球隊突然更換總教練，林書緯表示，「最重要的是開心打球，大家就是支持小胖。」林書緯表示，開季團隊打得有點悶，拿下2連勝後確實對拉抬氣勢有一定幫助。

夢想家吞下對戰2連敗，主帥簡浩坦言，此役發生27次失誤很難贏球，讓國王有太多輕鬆得分，是必須檢討之處。高柏鎧攻下17分、10籃板，主控蔣淯安17分追平本季最佳，他提到，團隊應該快速進步，「時間有限，不能再一場一場慢慢來。」

