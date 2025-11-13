TPBL》與約翰無共識 國王果斷拔帥

毛加恩（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕衛冕軍新北國王開季僅進行7戰就宣布與美籍主帥約翰結束合作關係，由40歲老將「小胖」洪志善暫代總教練，總經理毛加恩表示，雙方對本季目標無法達成共識，期盼洪志善能帶領球隊重回軌道。

57歲的約翰在德國、日本聯賽累積豐富執教經歷，本季來到國王僅留下3勝4敗成績單就黯然下台，毛加恩強調，約翰的能力毋庸置疑，但無法讓球員發揮最大優勢，加上目標與管理層不同，只能分道揚鑣，「可能在林書豪退休後，他認為團隊需要進入重建期，但我們的陣容仍具競爭力，還是要拚冠軍。」

請繼續往下閱讀...

洪志善本季至今出賽3場，近期因膝蓋傷勢高掛免戰牌，以球員身份復出前先暫代國王兵符，毛加恩表示，短時間內不會尋覓新主帥，洪志善一直以來都扮演教練與球員之間的橋樑，對教練角色並不陌生，「他非常了解球員的特質，是現階段能帶領球隊回到軌道的最適合人選。」

國王本季續留桑尼、沃許本與奧帝，也找來傑登與尚迪，通常球隊戰績陷入低潮會先更換洋將，國王卻反其道而行易帥，對於洋將是否會有異動，毛加恩表示，新洋將傑登與尚迪非常有能力，只是目前還無法發揮優勢，會再給每位洋將一點時間適應不同體系後再做評估。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法