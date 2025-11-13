自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

TPBL》與約翰無共識 國王果斷拔帥

2025/11/13 05:30

毛加恩（記者陳志曲攝）毛加恩（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕衛冕軍新北國王開季僅進行7戰就宣布與美籍主帥約翰結束合作關係，由40歲老將「小胖」洪志善暫代總教練，總經理毛加恩表示，雙方對本季目標無法達成共識，期盼洪志善能帶領球隊重回軌道。

57歲的約翰在德國、日本聯賽累積豐富執教經歷，本季來到國王僅留下3勝4敗成績單就黯然下台，毛加恩強調，約翰的能力毋庸置疑，但無法讓球員發揮最大優勢，加上目標與管理層不同，只能分道揚鑣，「可能在林書豪退休後，他認為團隊需要進入重建期，但我們的陣容仍具競爭力，還是要拚冠軍。」

洪志善本季至今出賽3場，近期因膝蓋傷勢高掛免戰牌，以球員身份復出前先暫代國王兵符，毛加恩表示，短時間內不會尋覓新主帥，洪志善一直以來都扮演教練與球員之間的橋樑，對教練角色並不陌生，「他非常了解球員的特質，是現階段能帶領球隊回到軌道的最適合人選。」

國王本季續留桑尼、沃許本與奧帝，也找來傑登與尚迪，通常球隊戰績陷入低潮會先更換洋將，國王卻反其道而行易帥，對於洋將是否會有異動，毛加恩表示，新洋將傑登與尚迪非常有能力，只是目前還無法發揮優勢，會再給每位洋將一點時間適應不同體系後再做評估。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中