柯瑞吞一級惡意犯規 激不起勇士求勝慾

〔記者粘藐云／綜合報導〕因病缺席3戰的勇士一哥柯瑞昨重返賽場，但手感不理想，三分球5投僅1中拿下11分，還吞下生涯首次惡意犯規，最終雷霆在MVP吉爾吉斯亞歷山大繳28分、11助攻帶領下，以126：102痛宰勇士，收下3連勝。

柯瑞病癒後順利趕在客場之旅首戰回歸，但手感似乎有待加溫，全場13投僅4中，而在一哥發揮不理想情況下，灣區大軍也未有其他人挺身而出，半場打完已落後多達19分，第3節雷霆單節44：28攻勢奠定勝基。雷霆昨團隊命中率達5成，除了SGA雙十表現，中鋒霍姆格倫包辦23分、11籃板；勇士方面，庫明加拿13分已是全隊最高。

柯瑞昨首節尾聲為了攔阻雷霆喬伊的三分球出手，沒給對方足夠下落空間，因而吞下一級惡意犯規，這是柯瑞17年球員生涯中首次惡意犯規，引發球迷議論。

勇士苦吞客場6連敗，球隊氣氛低迷，D.格林說出重話，直指大家缺乏求勝慾望，「之前巴特勒交易剛完成時，大家都是全心投入，為了贏球不計代價，但現在似乎不是這樣。」巴特勒也認同格林的說法，他認為，為了勝利每個人都必須有所犧牲。勇士今背靠背迎戰馬刺，接下來還有4戰客場要打，考驗重重，但柯瑞認為，輸球可檢視問題，他也相信球隊會扭轉頹勢。

