體育 即時新聞

射箭亞錦賽》戴李配逆轉中國 信心大增爭金

2025/11/13 05:30

李彩綺（左）與戴宇軒在8強賽逆轉中國、4強賽完封印度，攜手挺進亞洲錦標賽反曲弓混雙金牌戰。（射箭協會提供）李彩綺（左）與戴宇軒在8強賽逆轉中國、4強賽完封印度，攜手挺進亞洲錦標賽反曲弓混雙金牌戰。（射箭協會提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕即使個人賽表現不如預期，台灣好手戴宇軒、李彩綺昨在2025年亞洲射箭錦標賽反曲弓混雙淘汰賽重整旗鼓，8強以5：3逆轉中國對手，4強再以6：0完封第2種子印度組合，成為台灣第3組晉級亞錦賽混雙金牌戰的組合，明天將和烏茲別克爭金。

戴宇軒自去年巴黎奧運後就陷入低潮，教練劉展明花不少時間調整動作；同為巴黎奧運國手的李彩綺，由教練劉炳宏改造姿勢，希望能幫助兩位選手重拾狀態。

混雙8強賽最關鍵

戴宇軒、李彩綺在這次排名賽為台灣隊男、女表現最佳，並拿下參加混雙的機會，只是兩人個人賽卻在16強失利，還好混雙淘汰賽展現特訓成果，成為2015年魏均珩／雷千瑩、2019年蘇于洋／雷千瑩，台灣第3組躋身亞錦賽決賽的混雙搭檔，也有機會追平2015年隊史最佳金牌成績。

戴宇軒、李彩綺殺入金牌戰最大關鍵為8強賽克服1：3落後連趕2局，成功逆轉中國隊。總教練廖健男認為，克服落後逆轉中國隊，使兩位選手信心大振，另外教練林詩嘉及時提點起了很大作用，令兩位選手安心。

戴宇軒、李彩綺金牌戰將對決烏茲別克的薩迪克夫／阿布杜薩托羅娃，他們4強以5：3射落強權南韓，也粉碎南韓尋求5連霸的美夢。

