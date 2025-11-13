自由電子報
健力世錦賽》謝宗庭奪金 展現43歲競爭力

2025/11/13 05:30

謝宗庭在男子66公斤硬舉項目成功舉起290公斤，擊退各國好手奪金。（運動部提供）謝宗庭在男子66公斤硬舉項目成功舉起290公斤，擊退各國好手奪金。（運動部提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣健力選手謝宗庭、黃彥慈昨在羅馬尼亞2025年世界公開裝備健力錦標賽合力摘下3金，台灣隊目前共累計6金、6銀、3銅。

黃彥慈在女子57公斤級硬舉成功舉起192.5公斤，最後在總和項目以557.5公斤奪金。（運動部提供）黃彥慈在女子57公斤級硬舉成功舉起192.5公斤，最後在總和項目以557.5公斤奪金。（運動部提供）

健力3項分別為蹲舉、臥舉和硬舉，公開裝備部分指的是可使用特殊服裝和輔具，如特殊纖維張力衣、綁腿、腰帶、護膝參賽。台灣隊這次在公開裝備健力世錦賽捷報連連，首日在陳葦綾、林逸鈞出色表現下，已進帳3金、2銀、3銅。

43歲的謝宗庭今年甫於成都世運會摘下銀牌，他不受年紀影響，國際賽依舊有競爭力。昨他在男子66公斤級登場，在蹲舉、臥舉分別以290公斤、215公斤摘下兩面銀牌，拿手的硬舉則是舉起290公斤進帳金牌，但總和部分有些可惜，他以795公斤敗給日本好手佐竹優典，收下銀牌。

黃彥慈臥舉、總和雙金

女子57公斤級的黃彥慈在蹲舉繳出212.5公斤，臥舉152.5公斤奪金、硬舉192.5公斤鍍銀，最終以557.5公斤勇奪總和金牌。

