體育 即時新聞

自由日日Shoot》新竹球場無法驗收 議員：地院判決高虹安市府是元凶

2025/11/13 05:30

新竹市立棒球場爭議不斷，改善工程日期一延再延，不但脫離中職戰場3年多，明年也確定來不及排入賽程。（照片取自新竹市議員曾資程臉書）新竹市立棒球場爭議不斷，改善工程日期一延再延，不但脫離中職戰場3年多，明年也確定來不及排入賽程。（照片取自新竹市議員曾資程臉書）

〔記者洪美秀／新竹報導〕超扯！法院認證新竹市立棒球場被高虹安市府惡搞破壞現場！

新竹市議員楊玲宜表示，近日桃園地方法院判決新竹市棒球場營造廠商（巨佳）敗訴，應賠償施工包商（揚名實業）尾款737萬餘元，並駁回被告（巨佳）求償4100萬全場換土工程費用，理由是市府逕行多次開挖破壞現場，且拒絕讓包商進行驗收，非包商之過，因而駁回4100萬求償金。

楊玲宜說，巨佳與竹市府拒絕讓包商進行改善與驗收程序，代表衍生出球場後續改善工程標案近1.3億元，根本就不應產生、讓市民買單。這場在棒球場荒唐的政治惡搞秀，讓高虹安執政無能再度原形畢露，不僅毀掉球迷的球賽，也毀掉市民對高虹安的執政信心。

楊玲宜表示，在判決書中，破壞新竹市棒球場現況讓包商無法驗收的元凶，就是竹市府。她認為市府應要求巨佳全額支付1.3億元後續改善工程費用。而據台灣省結構技師公會的鑑定報告，「覆土之斷面強度並未到達我國混凝土結構設計規範所可確保之安全程度與排水工程毫無關聯性，」竹市府卻依此理由逕行開挖移走覆土並拒絕驗收，該判決直接打臉竹市府與巨佳唱雙簧、欺負小包商的荒唐行徑。

2023年起多次開挖 拒絕讓包商驗收

楊玲宜指出，竹市棒球場從2023年起歷經多次開挖，球場現況被破壞，無法進行後續驗收與責任歸屬，上週議會棒球改善工程監督小組會議，她要求市府說明與巨佳履約爭議細項，只知市府認定完成可驗收工程款約3千萬，與巨佳認知2.82億元有巨大落差。但市府與巨佳部分解約，不知解約項目與經費細項。再者，市府逕行移除過重覆土，覆土量體與去向市府也未說明。

市府澄清依法行政 與履約管理無關

針對市府未驗收卻開挖新竹棒球場的判決與報導，市府回應，是因統包商未提交有效且經審認資料，也不配合進場移除超載覆土，遭市府解除部分契約，所有行動依法行政、合乎程序。桃園地方法院所審理的案件，是統包商與其下包廠商之間的民事糾紛，與市府履約管理無直接關聯。

