特稿》風城吃不到職棒紅利 只能獨享大秘寶

中職7大球場票倉

12強世界冠軍和大巨蛋加乘效應，今年中華職棒火熱一整季，例行賽加季後賽票房收入約20億元，足足是2008年的20倍以上，全台瘋棒球，只是新竹球場爭議不斷，改善工程日期一延再延，不但脫離中職戰場3年多，甚至明年也確定來不及排入賽程，最終受重傷害的還是風城球迷，以及職棒熱潮帶來的地方經濟效益。

今年中職例行賽場軍首度破萬人，以大巨蛋2萬0132人最多，洲際1萬0166人居次，桃園、新莊都超過8000人，台南、澄清湖、天母也破7000人，中職主要比賽場地，從北到南票房都超級火熱，締造職棒36年來難得一見的榮景，人潮即錢潮，場內外經濟效益非常可觀。

新竹球迷失望 明年盼不到職棒

2019年味全龍重返中職，當時計畫以天母和新竹球場做為雙主場，再以斗六球場作為訓練基地，斥資12億元整修的新竹球場，在2022年7月只打2場職棒比賽，就因場地狀況不佳暫停使用，原本球場改善工程單純的問題，卻淪為政治攻防「大秘寶」，風城球迷引頸期盼職棒重回新竹的願望落空，想看球只能到外地，而且球場問題更加複雜化，完工似乎遙遙無期。

最有錢城市 沒搭上全台棒球熱

根據主計處調查，去年全台家庭可支配所得排名，新竹市以150.3萬元高居第一，力壓台北市的148.5萬元，新竹縣以148.1萬元排名第3，竹科拉高新竹地區民眾薪資水平，消費能力驚人，棒球迷也非常多，卻沒職棒比賽可看，也沒搭上這一班「全台棒球熱」的列車，都成了新竹球場挖「大秘寶」的犧牲品。

當初味全龍相中新竹這塊極具潛力的市場，才以此做為雙主場之一，眼見中職最快2027年才可能回到風城，龍隊有可能放棄新竹，專心經營大台北地區，而今年澄清湖球場完成整修煥然一新，台南亞太主球場明年可望成為統一獅主場，全台大型棒球場都整裝待發迎接職棒熱潮，唯獨被政客盯上的新竹球場，如今面貌更加殘破不堪。

