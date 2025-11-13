自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

特稿》風城吃不到職棒紅利 只能獨享大秘寶

2025/11/13 05:30

新竹棒球場（資料照，記者洪美秀攝）新竹棒球場（資料照，記者洪美秀攝）

記者羅志朋／特稿

中職7大球場票倉中職7大球場票倉

12強世界冠軍和大巨蛋加乘效應，今年中華職棒火熱一整季，例行賽加季後賽票房收入約20億元，足足是2008年的20倍以上，全台瘋棒球，只是新竹球場爭議不斷，改善工程日期一延再延，不但脫離中職戰場3年多，甚至明年也確定來不及排入賽程，最終受重傷害的還是風城球迷，以及職棒熱潮帶來的地方經濟效益。

今年中職例行賽場軍首度破萬人，以大巨蛋2萬0132人最多，洲際1萬0166人居次，桃園、新莊都超過8000人，台南、澄清湖、天母也破7000人，中職主要比賽場地，從北到南票房都超級火熱，締造職棒36年來難得一見的榮景，人潮即錢潮，場內外經濟效益非常可觀。

新竹球迷失望 明年盼不到職棒

2019年味全龍重返中職，當時計畫以天母和新竹球場做為雙主場，再以斗六球場作為訓練基地，斥資12億元整修的新竹球場，在2022年7月只打2場職棒比賽，就因場地狀況不佳暫停使用，原本球場改善工程單純的問題，卻淪為政治攻防「大秘寶」，風城球迷引頸期盼職棒重回新竹的願望落空，想看球只能到外地，而且球場問題更加複雜化，完工似乎遙遙無期。

最有錢城市 沒搭上全台棒球熱

根據主計處調查，去年全台家庭可支配所得排名，新竹市以150.3萬元高居第一，力壓台北市的148.5萬元，新竹縣以148.1萬元排名第3，竹科拉高新竹地區民眾薪資水平，消費能力驚人，棒球迷也非常多，卻沒職棒比賽可看，也沒搭上這一班「全台棒球熱」的列車，都成了新竹球場挖「大秘寶」的犧牲品。

當初味全龍相中新竹這塊極具潛力的市場，才以此做為雙主場之一，眼見中職最快2027年才可能回到風城，龍隊有可能放棄新竹，專心經營大台北地區，而今年澄清湖球場完成整修煥然一新，台南亞太主球場明年可望成為統一獅主場，全台大型棒球場都整裝待發迎接職棒熱潮，唯獨被政客盯上的新竹球場，如今面貌更加殘破不堪。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中