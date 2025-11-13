經營職棒能賺錢 中信示範奪標「10億元隊」

中信兄弟是中職最賺錢人氣球隊，也是史上第1支「10億元隊」。 （資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕受惠大巨蛋和去年12強世界冠軍兩大紅利效應，今年球季中職6隊營收同步創下隊史新高紀錄，其中，中信兄弟全年度票房、商品、轉播權利金和廣告招商總收入破10億元，成為中職史上第1支「10億元隊」，也是全聯盟最賺錢的人氣球隊。

今年中職6隊總計360場例行賽湧入373萬4429人進場，平均每場1萬0373人，寫下職棒36年來首次場均破萬人新猷，全聯盟例行賽票房收入逾17億元，兄弟60場主場、場均1萬3605人，締造中職史上單一年度單一球隊主場最多觀眾人數紀錄，其中15場在大巨蛋、場均2萬3921人，另有45場在洲際、場均1萬0166人，兄弟例行賽票房收入就超過5億元。

值得一提的是，2023年中職為5隊規模，當時大巨蛋尚未落成啟用，全聯盟例行賽票房收入不到5億元，換句話說，今年兄弟例行賽票房收入，就超越2023年全聯盟總和，相當可觀。

今年台灣大賽兄弟G1、2G在大巨蛋主場都開出4萬人滿場亮眼數據，G5在洲際主場也有1萬8307人，這3場進帳破億元，全年度票房收入逾6億元，加上商品、轉播權利金和廣告招商，總收入超過10億元，證明經營職棒球隊是可以賺錢的事業。

2014年中信接手兄弟首年，例行賽加台灣大賽票房加總收入不到7000萬元，如今全年度票房總收入，已是「中信兄弟元年」的9倍左右，成長幅度非常可觀。

