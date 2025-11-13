自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

經營職棒能賺錢 中信示範奪標「10億元隊」

2025/11/13 05:30

中信兄弟是中職最賺錢人氣球隊，也是史上第1支「10億元隊」。 （資料照）中信兄弟是中職最賺錢人氣球隊，也是史上第1支「10億元隊」。 （資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕受惠大巨蛋和去年12強世界冠軍兩大紅利效應，今年球季中職6隊營收同步創下隊史新高紀錄，其中，中信兄弟全年度票房、商品、轉播權利金和廣告招商總收入破10億元，成為中職史上第1支「10億元隊」，也是全聯盟最賺錢的人氣球隊。

今年中職6隊總計360場例行賽湧入373萬4429人進場，平均每場1萬0373人，寫下職棒36年來首次場均破萬人新猷，全聯盟例行賽票房收入逾17億元，兄弟60場主場、場均1萬3605人，締造中職史上單一年度單一球隊主場最多觀眾人數紀錄，其中15場在大巨蛋、場均2萬3921人，另有45場在洲際、場均1萬0166人，兄弟例行賽票房收入就超過5億元。

值得一提的是，2023年中職為5隊規模，當時大巨蛋尚未落成啟用，全聯盟例行賽票房收入不到5億元，換句話說，今年兄弟例行賽票房收入，就超越2023年全聯盟總和，相當可觀。

今年票房收入

已是接手元年9倍

今年台灣大賽兄弟G1、2G在大巨蛋主場都開出4萬人滿場亮眼數據，G5在洲際主場也有1萬8307人，這3場進帳破億元，全年度票房收入逾6億元，加上商品、轉播權利金和廣告招商，總收入超過10億元，證明經營職棒球隊是可以賺錢的事業。

2014年中信接手兄弟首年，例行賽加台灣大賽票房加總收入不到7000萬元，如今全年度票房總收入，已是「中信兄弟元年」的9倍左右，成長幅度非常可觀。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中