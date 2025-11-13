龍、悍季後賽沒份 5億元隊有影

富邦悍將本季49場主場在新莊球場，全季場均達1萬0653人。（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕即使沒打進季後賽，年度排名第5的味全龍、墊底的富邦悍將，在大巨蛋和12強世界冠軍加持下營收長紅，今年兩隊都可望晉升「5億元隊」的行列，對於是否轉虧為盈，兩支球團都不願透露細節。

味全龍今年在大巨蛋有18場主場賽事，是全聯盟最多。（資料照）

人氣與營收 都刷新隊史紀錄

本季龍隊有18場大巨蛋主場賽事為全聯盟最多，加上林智勝引退題材「助攻」，主場場均飆到1萬1618人，僅次於中信兄弟的1萬3605人，例行賽票房收入超過3.5億元同樣在全聯盟排名第二，加上商品、轉播權利金和廣告招商，年度收入超過5億元應不成問題。

悍將一整季60場主場，其中11場在大巨蛋，其他49場都在新莊，主場場均達1萬0653人，前年悍將例行賽票房收入逾7000萬元，去年近1.5億元，今年近3億元，逐年翻倍成長，加上商品銷售破1億元，還有轉播權利金、廣告招商、贊助、異業合作，全年度收入上看5億元。

只是，悍將連7年沒打進季後賽，無法賺一波「大賽財」，即使本季票房刷新隊史紀錄，年度總收入依舊不及另一金控球隊中信兄弟的一半。

