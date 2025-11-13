自由電子報
體育 即時新聞

明年3月棒球熱 陳傑憲不想缺席

2025/11/13 05:30

陳傑憲（左）昨舉辦《突破極限的信念》新書發表會。 （記者龔乃玠攝）陳傑憲（左）昨舉辦《突破極限的信念》新書發表會。 （記者龔乃玠攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕統一獅隊長陳傑憲去年世界12強冠軍戰砲轟戶鄉翔征，一棒3分彈喚醒今年中職的棒球熱，昨天他在新書發表會直呼這一轟是「一生就這麼一次」，同時也透露明年3月經典賽已接到徵詢電話，強調若有機會就會想打，有望再帶動明年棒球熱。

陳傑憲去年世界12強率隊奪冠，稱職扮演台灣隊長，昨推出首部著作《突破極限的信念》暢談。他回憶，最初曾豪駒詢問接任隊長意願，其實有點抗拒，自認命格沒那麼硬，在統一當隊長期間也沒奪過冠軍，但曾豪駒解釋，請他當隊長不是希望拿好成績，而是期待為球隊帶來良好氛圍，才說服他接下來。

陳傑憲不只帶動團隊，3分彈砲轟戶鄉翔征更一棒成名，他直言，那次打席的氛圍是人生從未經歷過，全身充滿力量，一心只想去擊敗對手，「那種企圖心，是我以前到現在都沒有過的。」

這一發改變陳傑憲和台灣棒壇的全壘打，令他直言一生就這麼一次，畢竟他並非長打型選手，誰都沒辦法想到是由他擊出這發3分彈，「這是運氣和團隊造就我。」

明年經典賽，台灣隊將出征東京巨蛋，預賽就面對日韓大軍，外界關注陳傑憲是否連任隊長。他透露，已接到徵詢電話，只是目前身上還有傷，預估治療1個月後，12月就會展開技術訓練，屆時就會給教練團明確答案。

