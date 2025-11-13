人物側寫》命定教頭的料 墨菲球員生涯僅3季

釀酒人總教練墨菲（取自官網）

大聯盟昨天公布年度最佳總教練，美聯由守護者隊瓦格特（Stephen Vogt）獲選，國聯則是釀酒人隊墨菲（Pat Murphy）。瓦格特和墨菲都是從執教第一年起連兩季得獎，創下大聯盟史無前例的紀錄。（記者吳清正）

〔記者吳清正／綜合報導〕密爾瓦基釀酒人隊總教練墨菲的職業球員生涯只有短短3個球季，最高層級到一A，總教練生涯起步也不順，大器晚成的墨菲直到65歲才首度獲選年度最佳總教練，但是今年成為史上僅有的4位達成2連霸的總教練之一，職業生涯越陳越香。

墨菲於1983年加盟巨人隊的1A球隊，之後也在教士隊低階1A球隊打了2年，就結束了球員生涯。之後墨菲回到大學擔任棒球隊首席教練和美式足球隊助理教練，展現另類的二刀流功力。

1987年28歲的墨菲出任荷蘭國家隊總教練，在5戰3勝制的歐錦賽冠軍賽打敗義大利，取得88年漢城奧運棒球賽參賽權，但是荷蘭隊在奧運前更換總教練。2000年墨菲終於帶領荷蘭隊參加雪梨奧運，以3勝4敗的戰績排名第5，但是曾經打敗古巴隊，讓古巴隊吞下隊史在奧運的首敗。

2010年墨菲進入教士隊小聯盟系統擔任總教練，2015年季中接替被開除的布雷克，擔任教士隊代理總教練，但是季後未獲留任，隔年轉任釀酒人隊板凳教練，去年接任總教練。

由於釀酒人隊去年季前失去王牌投手柏恩斯等主力球員，加上墨菲的大聯盟總教練經驗有限，被認為將在國聯中區排名後段班，但是釀酒人隊在9月18日成為第1支取得季後賽門票的球隊，並贏得分區冠軍，今年再贏得國聯最多的97勝，讓墨菲連續2年獲選年度總教練。

