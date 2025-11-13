自由電子報
體育 即時新聞

人物側寫》法蘭柯納接班人 瓦格特連兩年獲殊榮

2025/11/13 05:30

守護者隊總教練瓦格特（取自官網）守護者隊總教練瓦格特（取自官網）

大聯盟昨天公布年度最佳總教練，美聯由守護者隊瓦格特（Stephen Vogt）獲選，國聯則是釀酒人隊墨菲（Pat Murphy）。瓦格特和墨菲都是從執教第一年起連兩季得獎，創下大聯盟史無前例的紀錄。

〔記者吳清正／綜合報導〕克利夫蘭守護者隊瓦格特不僅從執教起連2年獲選年度最佳總教練，他在接任總教練之前，只有1年的教練資歷，卻能立刻上手，可說是天生的教練奇才。

瓦格特雖然選秀順位不高（2007年第12輪365順位），28歲才上到大聯盟，曾經連續兩年入選明星賽，也是運動家隊最受歡迎的選手，休息室裡隊友總是圍繞在他周圍，在球迷之間同樣超高人氣，在主場打擊時，右外野看台就會響起「I believe in Stephen Vogt!」的大合唱，而這樣的人格特質，也為瓦格特的教練工作加分不少。

2017年瓦格特被交易到釀酒人隊，5年之內待過5支球隊，2022年重回大聯盟生涯起步的運動家隊，9月22日宣布將在季後引退，10月5日生涯最終戰的最後打席轟出全壘打，為選手生涯劃下完美句點。

2023年瓦格特出任水手隊牛棚教練，24年接替曾經3度贏得美聯最佳總教練的法蘭柯納，擔任守護者隊總教練，當年就領軍拿到美聯外卡，一直打到聯盟冠軍戰才敗給洋基隊。

今年守護者隊主力球員克拉賽和歐提茲因為涉賭遭到禁賽，打到7月份還落後老虎隊15.5場勝差，但是9月份打出19勝7敗的成績，拿下美聯中區冠軍，創下最大逆轉紀錄，讓瓦格特再度獲選美聯年度最佳總教練。

