體育 即時新聞

台產強投起風了 先中職再日職二部曲

2025/11/14 05:30

台產強投起風了 先中職再日職二部曲古林睿煬（右）成為首位透過入札制度旅日的中職投手。
（資料照，西日本新聞社提供）

去年輸出古林

徐若熙挑戰旅日，台產強投有機會連2年循「先中職、再日職」管道成功旅外。（資料照）徐若熙挑戰旅日，台產強投有機會連2年循「先中職、再日職」管道成功旅外。（資料照）

今年換徐若熙挑戰

先中職、再日職的台灣強投先中職、再日職的台灣強投

〔記者黃照敦／台北報導〕「龍之子」徐若熙旅日倒數計時，多隊有興趣，其中傳出今年日本大賽冠軍軟銀鷹預計以10億日圓網龍，勢將創下薪猷。不過若從過去歷史來看，儘管在中職大殺四方，一旦轉戰日職，最終能功成名就的畢竟極少數，更多是帶著遺憾和傷勢黯然返台。去年古林睿煬、今年徐若熙，台產巨投再受青睞，未來能否挑戰日職成功、甚至轉投大聯盟，國內球迷送上祝福之外，也要認清異地求生存的為難之處。

日本職棒不論球員薪水、競爭性都堪稱亞洲職棒之最，多年來已經有超過雙位數台灣投手前往挑戰，並成功登上一軍，其中經由「先中職、再日職」的途徑，儘管不超過10人，但象徵意義在於，透過他們的旅日經驗，也反映出兩國職棒的競爭強度，要搶下一席之地，實屬不易。

「府城金孫」古林睿煬去年底成為首位入札制度旅日的中職投手，當時他加盟時明言，想要證明中職也有好投手。而今年5月，當古林奪日職生涯首勝後更語重心長說：「這是一場非常有意義的勝利，台灣投手來到日本發展的並不多，我能拿下勝投，對台灣來說具有很大的意義。」

2000年第一人輸出

中停17年再啟動

2000年起，中職一代強投曹竣崵、林英傑和林恩宇都是帶著在中職首屈一指的成績，以特案旅日，但發展並不順遂。近年中職落實制度，訂定球員只要累積3年年資就擁有旅外自由球員資格後，古林睿煬率先赴日登板，徐若熙也將跟上，他們扛著中職強投招牌，肩負為後輩開疆闢土重責，充滿挑戰，如果兩人旅日路途走得順暢，有所作為，勢必帶給後輩強韌信心，「先中職、再日職」的管道確實可行，長遠來看，對台灣球員和台日球團將是「3贏」結果。

