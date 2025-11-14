中職輸出日職》曹竣崵：日職看中職 是FA市場不是農場

曹竣崵（左）2000年加盟中日龍，是中職輸出日職第1人。 （取自中日龍官網）

〔記者羅志朋／台北報導〕這2年中職強投輸出日職，身為旅日大前輩，球評曹竣崵指出，和20幾年前相較，近年古林睿煬和接下來的徐若熙，都是簽大合約赴日發展，日職把中職當「FA市場」而非「農場」，出發點不同，他們不用去想回頭路，反而是如何把握機會，在最短時間累積更多財富。

1999年效力統一獅的曹竣崵勇奪新人王和年度MVP，還有連3場完封勝的驚人紀錄，也因此季後轉戰日職中日龍，是「中職輸出日職」的第1人，簽約金5000萬日圓、年薪3000萬日圓，旅日3年畫下句點返台發展，只在一軍出賽2場。

今年季後有多支美、日職球隊追逐徐若熙，曹竣崵認為，美職層級多，大聯盟競爭又激烈，球速158公里的投手不稀奇，日職只有一、二軍，有非常好的舞台，若能站穩日職一軍，代表徐若熙持續進步，等到身心技更成熟再來挑戰大聯盟也不是壞事。

曹竣崵說，大聯盟是很多棒球人的夢想，只是夢想和現實要仔細衡量，如果在日職投得好，薪資待遇肯定不會少，即使未來不挑戰大聯盟，留在日職發展也不錯，甚至可以把軟銀古巴洋投莫伊尼洛當目標，年資到了即視為日本本土球員。

