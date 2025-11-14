自由電子報
體育 即時新聞

中職輸出日職》林英傑：中職強度升級 強打激出強投

2025/11/14 05:30

林英傑旅日樂天金鷲3個球季，出賽14場。（資料照，記者王藝菘攝）林英傑旅日樂天金鷲3個球季，出賽14場。（資料照，記者王藝菘攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕繼去年統一獅隊王牌古林睿煬加盟日本火腿隊後，今年味全龍隊徐若熙可望跟上旅日腳步，中職將連兩年輸出強投赴日，追上2006、07年「誠泰雙林」赴日傳奇。相隔18年，中職強投招牌再展榮耀。

樂天桃猿牛棚教練、前誠泰COBRAS王牌左投林英傑，曾奪中職一屆防禦率王、兩屆三振王，堪稱最強左投代表人物，2006年加盟東北樂天金鷲隊，在一軍3個賽季、出賽14場，留下0勝4敗、生涯防禦率4.57成績。

林英傑2004年在中職創下單季203K紀錄，2006年就被林恩宇的209K超越，雙林的K功，至今連洋投都瞠乎其後。林英傑坦言：「以前的年代，說真的，台灣的打擊普遍成績沒到那麼好。相對的，當時日本打者實力比台灣好很多，各隊都有強打、也有不少具腳程的選手，投手不好投。」

林英傑分析「先中職、再日職」的經驗：和當年的自己相比，現在台灣打者的進步，因而更刺激本土投手的成長，是這兩年中職能夠產出投手赴日的關鍵。

在林英傑之後，隔年林恩宇和LA NEW熊吳偲佑也都挾中職好成績獲得日職合約。

