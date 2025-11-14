中職輸出日職》林恩宇：想站穩5年 心智成熟度決勝

林恩宇（左）一軍初登板就奪勝，獲當時樂天監督野村克也道賀。（資料照，記者王藝菘攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕看著前中職年度MVP古林睿煬披上日本火腿球衣、今年味全龍王牌徐若熙也有望赴日，現擔任中信兄弟二軍投手教練的過來人、「小雞」林恩宇直言：「很看好他們，撇開能力以外，他們的心智內斂，是有機會可以站穩的。」

林恩宇說，若單論能力，要短暫發揮的話，許多選手都可以，但要站穩5年以上，身心靈都必須具備一定的成熟度，才能在另一個環境穩定發揮。

2006年，當時效力誠泰COBRAS的林恩宇度過風光一季，不僅蟬聯年度MVP，還拿下投手三冠王，帶著強勢成績旅日，晚林英傑一年加入東北樂天金鷲，兩人繼誠泰時期後再當隊友。林恩宇2007年一軍初登板就奪勝，但卻是生涯唯一一勝，之後的兩季都待在二軍。

林恩宇表示，從古林睿煬今年表現、與隊友互動來看，已經很融入當地，能夠用能力證明自己，很為他開心。

對比當年旅日遇到的困難，林恩宇坦言當時給自己太大壓力，「和他們相比，若論能力，如果重來一次，我們當然是不服輸，但我們可能過往在台灣太順，到了異地要靠自己，就忘了想要怎麼生存。」

