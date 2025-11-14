自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

中職輸出日職》林恩宇：想站穩5年 心智成熟度決勝

2025/11/14 05:30

林恩宇（左）一軍初登板就奪勝，獲當時樂天監督野村克也道賀。（資料照，記者王藝菘攝）林恩宇（左）一軍初登板就奪勝，獲當時樂天監督野村克也道賀。（資料照，記者王藝菘攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕看著前中職年度MVP古林睿煬披上日本火腿球衣、今年味全龍王牌徐若熙也有望赴日，現擔任中信兄弟二軍投手教練的過來人、「小雞」林恩宇直言：「很看好他們，撇開能力以外，他們的心智內斂，是有機會可以站穩的。」

林恩宇說，若單論能力，要短暫發揮的話，許多選手都可以，但要站穩5年以上，身心靈都必須具備一定的成熟度，才能在另一個環境穩定發揮。

2006年，當時效力誠泰COBRAS的林恩宇度過風光一季，不僅蟬聯年度MVP，還拿下投手三冠王，帶著強勢成績旅日，晚林英傑一年加入東北樂天金鷲，兩人繼誠泰時期後再當隊友。林恩宇2007年一軍初登板就奪勝，但卻是生涯唯一一勝，之後的兩季都待在二軍。

林恩宇表示，從古林睿煬今年表現、與隊友互動來看，已經很融入當地，能夠用能力證明自己，很為他開心。

對比當年旅日遇到的困難，林恩宇坦言當時給自己太大壓力，「和他們相比，若論能力，如果重來一次，我們當然是不服輸，但我們可能過往在台灣太順，到了異地要靠自己，就忘了想要怎麼生存。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中