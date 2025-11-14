自由日日Shoot》中職有賺錢是好事 蓋牌是在怕什麼?

大聯盟公開各隊營收和團隊薪資，道奇去年以營收7億5200萬美元居冠。（資料照）

記者羅志朋／特稿

中職發展至今已36年，各隊營收和團隊薪資仍未透明化。（資料照）

避談薪資、營收

僅公開少數球員月薪

大巨蛋和12強世界冠軍「助攻」，今年中華職棒火熱一整季，6隊總營收超過1億美元（約31億台幣），中信兄弟全年度票房、商品、轉播權利金和廣告招商總收入破10億元，成為史上第1支「10億元隊」，可望大幅獲利，然而中職發展36年，從總教練、洋將薪水，到各球團票房商品收入、轉播權利金、年度營收全面蓋牌，只公布少數本土球員月薪，媒體四處打聽才得到可靠的「非官方數據」，不知道在怕什麼？

台鋼雄鷹總教練洪一中曾說：「職棒球員賺大錢、開名車要讓大家知道，小朋友看了會憧憬，以後就會想打職棒。」

日前韓職LG雙子與冠軍教頭廉京燁續約，簽下3年最高總值30億韓元（約6384萬台幣）合約，締造韓職史上總教練最高薪合約紀錄，平均月領177萬台幣，為中職本土教頭的6倍。台灣左投王彥程昨以亞洲外援身分加盟韓華鷹，年薪10萬美元（約310萬台幣），都相對透明。

美、韓職相對透明

營收從來不是秘密

美國商業雜誌《富比士》每年都會公布大聯盟30隊全年度營收，以去年為例，道奇營收7億5200萬美元（約233億4734萬台幣）高居榜首，運動家2億5700萬美元（約79億7908萬台幣）最少。

大聯盟和韓職每一位選手、總教練的薪水都是公開資訊，大聯盟各隊營收和團隊薪資也不是秘密，只有中職遮遮掩掩；職業運動是用金錢推砌出來的賽場，透過揭露一般人難以想像的數字，搭建華麗舞台，讓年輕人憧憬並投入這項運動，讓球迷甘心掏錢進場看球。

賺錢壯大產業聲勢

吸引人才、資金進場

中職球團有賺錢是好事，不要怕別人知道，唯有賺錢才能加大力道投資在職棒產業，提升選手薪資待遇和環境，讓「產業」升級成「事業」，球迷更願意進場支持球隊和球星。去年道奇營收勇冠全大聯盟，今年就豪擲5億4900萬美元（約170億台5743萬台幣）在團隊薪資和豪華稅上，也是全大聯盟最多，轉換勇奪世界大賽冠軍締造二連霸的感動，無價。

