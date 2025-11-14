自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

自由日日Shoot》中職有賺錢是好事 蓋牌是在怕什麼?

2025/11/14 05:30

大聯盟公開各隊營收和團隊薪資，道奇去年以營收7億5200萬美元居冠。（資料照）大聯盟公開各隊營收和團隊薪資，道奇去年以營收7億5200萬美元居冠。（資料照）

記者羅志朋／特稿

中職發展至今已36年，各隊營收和團隊薪資仍未透明化。（資料照）中職發展至今已36年，各隊營收和團隊薪資仍未透明化。（資料照）

避談薪資、營收

僅公開少數球員月薪

大巨蛋和12強世界冠軍「助攻」，今年中華職棒火熱一整季，6隊總營收超過1億美元（約31億台幣），中信兄弟全年度票房、商品、轉播權利金和廣告招商總收入破10億元，成為史上第1支「10億元隊」，可望大幅獲利，然而中職發展36年，從總教練、洋將薪水，到各球團票房商品收入、轉播權利金、年度營收全面蓋牌，只公布少數本土球員月薪，媒體四處打聽才得到可靠的「非官方數據」，不知道在怕什麼？

台鋼雄鷹總教練洪一中曾說：「職棒球員賺大錢、開名車要讓大家知道，小朋友看了會憧憬，以後就會想打職棒。」

日前韓職LG雙子與冠軍教頭廉京燁續約，簽下3年最高總值30億韓元（約6384萬台幣）合約，締造韓職史上總教練最高薪合約紀錄，平均月領177萬台幣，為中職本土教頭的6倍。台灣左投王彥程昨以亞洲外援身分加盟韓華鷹，年薪10萬美元（約310萬台幣），都相對透明。

美、韓職相對透明

營收從來不是秘密

美國商業雜誌《富比士》每年都會公布大聯盟30隊全年度營收，以去年為例，道奇營收7億5200萬美元（約233億4734萬台幣）高居榜首，運動家2億5700萬美元（約79億7908萬台幣）最少。

大聯盟和韓職每一位選手、總教練的薪水都是公開資訊，大聯盟各隊營收和團隊薪資也不是秘密，只有中職遮遮掩掩；職業運動是用金錢推砌出來的賽場，透過揭露一般人難以想像的數字，搭建華麗舞台，讓年輕人憧憬並投入這項運動，讓球迷甘心掏錢進場看球。

賺錢壯大產業聲勢

吸引人才、資金進場

中職球團有賺錢是好事，不要怕別人知道，唯有賺錢才能加大力道投資在職棒產業，提升選手薪資待遇和環境，讓「產業」升級成「事業」，球迷更願意進場支持球隊和球星。去年道奇營收勇冠全大聯盟，今年就豪擲5億4900萬美元（約170億台5743萬台幣）在團隊薪資和豪華稅上，也是全大聯盟最多，轉換勇奪世界大賽冠軍締造二連霸的感動，無價。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中