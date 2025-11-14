韓職網羅王彥程 亞援新制良性刺激中職

王彥程以亞洲外援身分，成為韓職韓華鷹隊史首位台灣選手。（取自王彥程IG）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕南韓職棒新制「亞洲外援」明年上路，王彥程昨加盟韓華鷹隊，成為台灣第1位透過「亞洲外援」加盟韓職的選手。早在今年季中，韓職球探就在中職賽事舉起測速槍，對準每一位上場的台灣好手，就是為了建檔為新制做準備。當日韓職將部分目光放在台灣選手之際，中職也必須因應局勢做出應對。

早在8月期間，韓職NC恐龍隊就在台灣多座球場的觀眾席現身，不只是觀察各隊的洋將，即便洋將退場也持續對其他中職投手做功課，且每一球都測速做記錄，當時就吸引中職球探目光，直言：「這應該是為了『亞洲外援』所做的準備。」

韓職明年將導入亞洲外援制度，可能對台灣職棒產生影響，統一獅總教練林岳平就曾說，未來台灣也應該要這樣走，「既然台灣選手有可能到日韓當洋將，我們也可以用這種制度去找日韓選手。只是要花點錢，但無形中也能讓台灣球隊在國際有曝光度。」

中職尚未有亞援制度，但近年用育成概念網羅日籍投手的案例增多，包括今年富邦的根岸涼、二宮衣沙貴，另外台鋼也有小野寺賢人、櫻井周斗等等，即便開放亞援後可能衝擊本土球員的空間，但也能帶動中職的競爭強度，甚至是話題性。

