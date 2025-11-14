自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

韓職網羅王彥程 亞援新制良性刺激中職

2025/11/14 05:30

王彥程以亞洲外援身分，成為韓職韓華鷹隊史首位台灣選手。（取自王彥程IG）王彥程以亞洲外援身分，成為韓職韓華鷹隊史首位台灣選手。（取自王彥程IG）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕南韓職棒新制「亞洲外援」明年上路，王彥程昨加盟韓華鷹隊，成為台灣第1位透過「亞洲外援」加盟韓職的選手。早在今年季中，韓職球探就在中職賽事舉起測速槍，對準每一位上場的台灣好手，就是為了建檔為新制做準備。當日韓職將部分目光放在台灣選手之際，中職也必須因應局勢做出應對。

早在8月期間，韓職NC恐龍隊就在台灣多座球場的觀眾席現身，不只是觀察各隊的洋將，即便洋將退場也持續對其他中職投手做功課，且每一球都測速做記錄，當時就吸引中職球探目光，直言：「這應該是為了『亞洲外援』所做的準備。」

韓職明年將導入亞洲外援制度，可能對台灣職棒產生影響，統一獅總教練林岳平就曾說，未來台灣也應該要這樣走，「既然台灣選手有可能到日韓當洋將，我們也可以用這種制度去找日韓選手。只是要花點錢，但無形中也能讓台灣球隊在國際有曝光度。」

中職尚未有亞援制度，但近年用育成概念網羅日籍投手的案例增多，包括今年富邦的根岸涼、二宮衣沙貴，另外台鋼也有小野寺賢人、櫻井周斗等等，即便開放亞援後可能衝擊本土球員的空間，但也能帶動中職的競爭強度，甚至是話題性。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中