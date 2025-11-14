自由電子報
體育 即時新聞

虎盜天選之人 塞揚獎實至名歸

2025/11/14 05:30

老虎王牌左投史庫柏爾連莊美聯塞揚獎。（資料照）老虎王牌左投史庫柏爾連莊美聯塞揚獎。（資料照）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕大聯盟昨公布塞揚獎得主，老虎隊王牌左投史庫柏爾連續2年稱霸美聯，海盜隊史基斯更在票選中獲得所有的第一名全票，以滿分之姿勇奪國聯塞揚獎，比下為道奇隊奪下世界大賽冠軍的日籍強投山本由伸，而史基斯明年3月將代表美國隊出征世界棒球經典賽，準備率隊復仇日本隊，希望能重返榮耀。

海盜強投史基斯獲30張第1名選票，勇奪國聯塞揚獎。（資料照）海盜強投史基斯獲30張第1名選票，勇奪國聯塞揚獎。（資料照）

史庫柏爾因傷得福

史庫柏爾檔案史庫柏爾檔案

連2年稱霸美聯

史基斯史基斯

老虎隊28歲左投史庫柏爾去年以投手三冠王之姿，全票當選美聯塞揚，今年雖然在30張第一名票選只拿26張，仍成為史上第12位連莊塞揚獎的投手。在繳出這張無懈可擊的成績單前，他曾在2022年季中到2023年接受屈肌腱手術，近1年的復健原本應是生涯最低迷時刻，他卻不這麼想，反而有更大的空間跟球團和投手教練研究如何優化投球，並加以練習，讓他蛻變成近年宰制大聯盟的美聯頭號強投。

史庫柏爾表示，「如果只有靠春訓，可能很難練好復健時學到的東西，從這角度來看，受傷算是因禍得福。」在2018年選秀第九輪被老虎隊的他，最快明年季後成為自由球員，儘管老虎球團想全力留人，但在連續2年勇奪塞揚獎後，身價水漲船高，老虎隊也不排除交易來深耕農場。

去年新人王史基斯

今年全票當選

早已是大聯盟看板投手之一的史基斯，繼去年拿下國聯新人王，今年幾乎複製去年的成績單，以傲視國聯的防禦率1.97勇奪首座塞揚獎，且獲得30張的第1名選票、210分滿分，而費城人隊桑契斯則獲得30張第2名選票、以120分居次，山本由伸則以72分排名第3。

史基斯在2023年選秀以狀元之姿加盟海盜隊，能奪下新人王、塞揚獎是符合他評價的結果，但卻是他在進職棒前沒想到的成就。史基斯透露，當初上大學時，其實是被找去當捕手的，所幸後來身高抽高，在投手丘上的表現越來越好，才會走到這一步，「我從未想過會進大聯盟，更別說拿下塞揚獎了。」

即便海盜隊也是小市場球隊，球團還沒有打算要賣掉如日中天的史基斯，海盜球團總管薛靈頓在冬季會議透露，有不少人探詢交易史基斯的可能，「但我的答案不會改變，史基斯在2026年還是海盜隊的一份子。」

