健力世錦賽》江凱傑硬舉奪金 國際賽常勝軍

江凱傑在男子組83公斤級拿下1金2銅。（資料照，中華奧會提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕江凱傑昨在2025年世界公開裝備健力錦標賽男子組83公斤級拿下硬舉金牌，並在蹲舉、總和項目共獲得2面銅牌。台灣代表隊目前斬獲7金、7銀、5銅。

擦亮健身從業人員招牌

從事健身產業的江凱傑在去年世錦賽包辦硬舉金牌、蹲舉銀牌以及總和銀牌，今年的成都世界運動會也拿下健力男子中量級金牌，證明站在國際舞台的實力。

請繼續往下閱讀...

江凱傑昨先在蹲舉項目以350公斤獲得銅牌，隨後在拿手的硬舉項目，第1次試舉就成功挑戰320公斤，躍居領先地位，接下來的2次試舉，分別舉起330公斤及332.5公斤，最終獲得硬舉金牌，並以910公斤奪得總和銅牌。

另外，吳為淳也在83公斤級的臥舉項目舉起265公斤，奪得一面銀牌，他說：「第二把挑戰265公斤本來成功被改判失敗，壓力瞬間飆升，很怕空手而歸，好險第三把有聽師母建議，讓動作完美呈現三個白燈。」他也感謝老婆的支持，讓他能夠每週都到台北訓練。

台灣代表隊連3天都有金牌進帳，後續4天賽事還有7位選手將登場，其中包括今年世運會超重量級奪得金牌的楊森。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法