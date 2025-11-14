熊本羽球大師賽》王齊麟拚到頭皮發麻 男雙逆轉進8強

王齊麟（左）與邱相榤合拍默契升溫，連2站晉級8強。 （資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「麟榤配」王齊麟／邱相榤昨在熊本羽球大師賽，以14：21、21：13、21：19逆轉美國組合陳子亦／賈士賢，連2站挺進男雙8強，告別「16強魔咒」！

王齊麟／邱相榤本季13場賽事16強出局，直到海洛公開賽才突破，並拿下合拍第2冠。昨雖拿下勝利，但過程相當驚險，王齊麟笑說：「我打到都頭皮發麻了！」

王齊麟／邱相榤8強將對上馬來西亞組合鍾鴻健／海卡爾，其中鍾鴻健右手持拍、海卡爾是左撇子。王齊麟透露，「我是右手，小邱是左手，這樣的搭配很多，我們從歐洲賽事開始就跟左右手組合特別有緣，曾連8場都遇到這樣的組合，而熊本賽也連3場。」

李哲輝／楊博軒以21：18、16：21、21：14打敗地主川邊悠陽／松川健大，今將挑戰第2種子的大馬強敵吳世飛／伊祖丁。

男單方面，「羽球王子」王子維上演驚奇大逆轉，克服首局5：15落後，最終以21：19、21：12打敗20歲印尼新星法漢，晉級8強。王子維表示，首局是自己自亂陣腳，不過還好有逆轉。另外，「左手重砲」林俊易以21：14、21：7拍落南韓選手全奕陳，但第2種子周天成以19：21、16：21不敵泰國選手提拉薩庫爾。

