柯瑞飆46分奪勝 柯爾讚美不怕辭窮

柯瑞（左）展現強大宰制力，率勇士中止客場6連敗。（路透）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士一哥柯瑞揮別前役低迷手感，昨上演飆分秀，他轟下本季新高46分，率隊以125：120逆轉馬刺，終止客場6連敗。

勇士前役慘敗給雷霆，球隊氣氛一度低迷，D.格林、巴特勒都直言大家求勝慾望不足。昨背靠背作客馬刺，勇士陣容調整，把穆迪和新秀里查德拉上先發，即便開局一度不穩、首節落後14分，但在易籃後勇士展開逆襲，柯瑞單節獨攬22分，帶隊扭轉頹勢，逆轉奪勝。

柯瑞此仗25投13中，拿下46分、5籃板、5助攻，這是他生涯第73場比賽得分超過40分，超越杜蘭特的72場，來到史上第9，現役球員當中僅次於第4名哈登的105場、第6名詹姆斯的79場；另外，巴特勒昨貢獻28分、6籃板、8助攻。

37歲的柯瑞再次繳出宰制力十足表現帶隊贏球，主帥柯爾打趣地說：「這只是他的例行公事，我已經看過這種場面不知道幾次了。」他隨後補充，「如果你跟我一樣有超過11年時間能近距離觀察他，就會習慣這樣的表現，他就是我們的鄧肯，我們這太陽系裡的太陽。」

馬刺雙雄大三元

仍遭勇士逆轉

馬刺兩名年輕核心溫班亞瑪、卡瑟爾昨皆有不俗表現，溫班亞瑪攻下31分、15籃板、10助攻，卡瑟爾23分、10籃板、10助攻，締造生涯首次大三元，這也是馬刺隊史首度同場兩名球員繳出大三元，可惜沒能把握雙位數領先，無緣用勝利慶祝。

金塊和快艇之戰，金塊當家中鋒約基奇轟下全場最高55分、12籃板，率隊以130：116豪取6連勝。

