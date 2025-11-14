自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

柯瑞飆46分奪勝 柯爾讚美不怕辭窮

2025/11/14 05:30

柯瑞（左）展現強大宰制力，率勇士中止客場6連敗。（路透）柯瑞（左）展現強大宰制力，率勇士中止客場6連敗。（路透）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士一哥柯瑞揮別前役低迷手感，昨上演飆分秀，他轟下本季新高46分，率隊以125：120逆轉馬刺，終止客場6連敗。

勇士前役慘敗給雷霆，球隊氣氛一度低迷，D.格林、巴特勒都直言大家求勝慾望不足。昨背靠背作客馬刺，勇士陣容調整，把穆迪和新秀里查德拉上先發，即便開局一度不穩、首節落後14分，但在易籃後勇士展開逆襲，柯瑞單節獨攬22分，帶隊扭轉頹勢，逆轉奪勝。

柯瑞此仗25投13中，拿下46分、5籃板、5助攻，這是他生涯第73場比賽得分超過40分，超越杜蘭特的72場，來到史上第9，現役球員當中僅次於第4名哈登的105場、第6名詹姆斯的79場；另外，巴特勒昨貢獻28分、6籃板、8助攻。

37歲的柯瑞再次繳出宰制力十足表現帶隊贏球，主帥柯爾打趣地說：「這只是他的例行公事，我已經看過這種場面不知道幾次了。」他隨後補充，「如果你跟我一樣有超過11年時間能近距離觀察他，就會習慣這樣的表現，他就是我們的鄧肯，我們這太陽系裡的太陽。」

馬刺雙雄大三元

仍遭勇士逆轉

馬刺兩名年輕核心溫班亞瑪、卡瑟爾昨皆有不俗表現，溫班亞瑪攻下31分、15籃板、10助攻，卡瑟爾23分、10籃板、10助攻，締造生涯首次大三元，這也是馬刺隊史首度同場兩名球員繳出大三元，可惜沒能把握雙位數領先，無緣用勝利慶祝。

金塊和快艇之戰，金塊當家中鋒約基奇轟下全場最高55分、12籃板，率隊以130：116豪取6連勝。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中