UBA男一級今開打》15隊目標一致 扳倒政大

政大前鋒吳志鍇將迎來生涯最後一季UBA。（資料照）

〔記者粘藐云／台北報導〕114學年度UBA大專籃球聯賽今正式點燃戰火，由公開男一級預賽打頭陣在輔仁大學中美堂開打，首戰由衛冕軍政治大學對上中原大學，目標延續跨季50連勝，同時瞄準公開男一級6連霸。

衛冕軍政大

今挑戰跨季51連勝

政大上季在UBA以50連勝完成5連霸，50連勝也是「24歲條款」上路後最長的連勝紀錄，若政大今預賽再次贏球，將持續刷新歷史；回顧政大最近一次輸球，已是2023年3月3、4日，這是111學年度8強複賽最後兩戰，相繼敗給健行科大、世新大學，中斷跨110、111學年度的原隊史最長36連勝，已將近3年未嚐輸球滋味。

請繼續往下閱讀...

政大這季除了大四「雙核心」宋昕澔、吳志鍇坐鎮，4名新生都是即戰力，包含南山高中陳均維、能仁家商中鋒傅雋堯和光復高中的張鈞淮、謝昀達皆有U18國手經歷。即將迎來最後一季UBA，吳志鍇認為，正因為是最後一年，所以會有不同想法，希望為球隊再贏一冠，同時持續精進，累積自己實力，為職業生涯準備。

面對各隊在休賽季積極補強，大家以扳倒政大為首要目標，吳志鍇認為，肯定有不同挑戰，「但最後的敵人還是自己，要把更多細節做得更好。」

公開男一級共16支隊伍，預賽第1階段由北部8支球隊政大、中原、健行、台灣師大、台灣藝大、台灣大學、黎明學院和地主輔大率先登場；另8隊12月2日到9日在虎尾科大交手，這也是UBA公開男一級首度前進虎尾。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法