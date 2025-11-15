自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

大谷奪年度MVP 4次完全沒跑票

2025/11/15 05:30

洋基強打賈吉蟬連美聯年度MVP。（資料照）洋基強打賈吉蟬連美聯年度MVP。（資料照）

〔記者羅志朋／綜合報導〕大聯盟昨公布年度MVP得主，國聯由道奇「二刀流」大谷翔平獲獎，美聯則為洋基賈吉，締造史上首次連兩年兩聯盟MVP都由同一人連霸的紀錄，另外大谷、賈吉分別以指定打擊、外野手身分入選大聯盟年度第一隊，並囊括漢克阿倫獎，堪稱兩大贏家。

道奇大谷翔平再度獲得全票肯定，收下生涯第4座年度MVP。 （資料照）道奇大谷翔平再度獲得全票肯定，收下生涯第4座年度MVP。 （資料照）

二刀流復活 獲全票肯定

賈吉檔案賈吉檔案

本季大谷狂掃55轟、打下102分打點，打擊率2成82，季中解除投球封印，14場登板先發共投47局狂飆62K，戰績1勝1敗、防禦率2.87，生涯第4度拿下年度MVP，僅次於邦茲的7次，且4次全數都是囊括30張第一名選票，持續堆疊「大谷障礙」。

大谷翔平檔案大谷翔平檔案

再次度過風光一季，大谷表示，能以全票獲得肯定，對他而言別具意義也是榮耀，年度MVP其實是球隊表現的延伸，他若打出好成績，球隊自然能贏球。

展望明年球季，大谷表明，計畫開季就以二刀流身分全力投入，目標以先發投手身分投滿一整季，每次先發以100球為基準，希望能健康完成賽季。

賈吉也連莊 有冠軍缺憾

賈吉繳出53轟、114分打點，打擊率3成31和OPS攻擊指數1.145都勇冠全大聯盟，拿到17張第一名選票、總分355分，以20分之差險勝水手60轟重砲捕手羅里，拿下生涯第3座年度MVP，賈吉盛讚羅里，「他有不可思議的球季，每當對上水手都要小心，因為他用左、右打都能擊敗你。」

10年大聯盟生涯獲得許多榮耀，只是賈吉仍1冠難求，他說，「如果可以的話，我願意用所有的獎項換一枚冠軍戒指。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中