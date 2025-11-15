大谷奪年度MVP 4次完全沒跑票

洋基強打賈吉蟬連美聯年度MVP。（資料照）

〔記者羅志朋／綜合報導〕大聯盟昨公布年度MVP得主，國聯由道奇「二刀流」大谷翔平獲獎，美聯則為洋基賈吉，締造史上首次連兩年兩聯盟MVP都由同一人連霸的紀錄，另外大谷、賈吉分別以指定打擊、外野手身分入選大聯盟年度第一隊，並囊括漢克阿倫獎，堪稱兩大贏家。

道奇大谷翔平再度獲得全票肯定，收下生涯第4座年度MVP。 （資料照）

二刀流復活 獲全票肯定

賈吉檔案

本季大谷狂掃55轟、打下102分打點，打擊率2成82，季中解除投球封印，14場登板先發共投47局狂飆62K，戰績1勝1敗、防禦率2.87，生涯第4度拿下年度MVP，僅次於邦茲的7次，且4次全數都是囊括30張第一名選票，持續堆疊「大谷障礙」。

大谷翔平檔案

再次度過風光一季，大谷表示，能以全票獲得肯定，對他而言別具意義也是榮耀，年度MVP其實是球隊表現的延伸，他若打出好成績，球隊自然能贏球。

展望明年球季，大谷表明，計畫開季就以二刀流身分全力投入，目標以先發投手身分投滿一整季，每次先發以100球為基準，希望能健康完成賽季。

賈吉也連莊 有冠軍缺憾

賈吉繳出53轟、114分打點，打擊率3成31和OPS攻擊指數1.145都勇冠全大聯盟，拿到17張第一名選票、總分355分，以20分之差險勝水手60轟重砲捕手羅里，拿下生涯第3座年度MVP，賈吉盛讚羅里，「他有不可思議的球季，每當對上水手都要小心，因為他用左、右打都能擊敗你。」

10年大聯盟生涯獲得許多榮耀，只是賈吉仍1冠難求，他說，「如果可以的話，我願意用所有的獎項換一枚冠軍戒指。」

