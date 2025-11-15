台韓都在問井端 道奇3本柱打不打?

日、韓今明兩天進行交流賽，兩隊總教練井端弘和（左二）與柳志炫（右二）昨出席賽前記者會。 （取自侍日本官網）

〔記者徐正揚／綜合報導〕為備戰明年世界棒球經典賽，日本隊連兩天在東京巨蛋與南韓隊進行「侍日本系列賽2025」，兩隊總教練井端弘和、柳志炫昨出席賽前記者會，公布今天首戰各由歐力士曾谷龍平、斗山熊郭彬擔任先發投手。

日本隊昨在東京巨蛋練球。 （取自侍日本官網）

日、韓日前分別公布28人、35人名單，上屆12強賽國手都超過10人，日本隊更有牧秀悟、岡本和真等7名上屆冠軍成員。

南韓隊陣容年輕，18名投手超過一半不超過21歲，日前剛與捷克進行2場交流賽，積極備戰經典賽。明天第2戰預計由中日龍金丸夢斗、韓華鷹文東珠擔任先發投手。

道奇教頭不想放人

日教頭苦笑：努力中

大谷翔平上屆率日本奪冠，明年與山本由伸、佐佐木朗希是否參賽備受矚目，他表示，還在等待球團的決定。道奇總教練羅伯斯坦言，是否參賽由球員決定，但他不希望大谷3人參加。由於日本、南韓、台灣同在C組，韓國媒體高度關切大谷3人是否參賽，日本隊監督井端弘和苦笑回應：「我正在努力中。」

日韓今起兩場交流賽

曾總率隊情蒐

台灣隊由總教練曾豪駒帶領林岳平、高志綱、張建銘3位教練，在情蒐小組陪同下於昨天前往日本，將連續2天觀看日本與南韓隊的交流賽。台灣隊將於12月決定35人名單，明年1月前往國訓中心展開第一階段集訓。

婉拒為台灣隊效力的響尾蛇球星卡洛爾正式宣布加入美國隊，將與洋基賈吉、小熊阿姆斯壯構築三大先發外野。

