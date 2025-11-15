冬盟南台灣開打 台灣2聯隊今起拚冠

彭政閔（資料照）

〔記者龔乃玠／台北報導〕亞洲冬季聯盟今在澄清湖球場開打，午、晚場都上演台日大戰，台灣海洋和山林隊分別推出黃勃睿、林鋅杰打頭陣，迎戰日本社會人川合慎磨、日職聯隊金渕光希。過去冬盟舉辦9屆中職聯隊還不曾奪冠，今年彭政閔和林振賢執教的2支聯隊將力拚首冠。

恰恰、林振賢領軍

冬盟今年邁入第10屆，台灣隊伍只有拿過2次冠軍，分別是2015年台灣培訓隊和2023年台鋼雄鷹，今年彭政閔執教的台灣山林隊由樂天桃猿、中信兄弟、味全龍的選手組成，林振賢帶領的台灣海洋隊選手源自於台鋼雄鷹、統一獅和富邦悍將。

日職從2016年固定都會推派2隊來台灣打冬盟，今年只有派一隊組成日職聯隊，選手包含巨人、軟銀、歐力士、阪神、中日、橫濱、西武、養樂多和樂天等9隊。其中，旅日台將有樂天內野手陽柏翔參賽，巨人投手黃錦豪則因傷辭退。

在世界12強的冠軍效應加持下，去年冬盟觀眾人數大暴衝，不僅締造史上單場最多4388人購票進場紀錄，假日14戰共3萬5088人次進場，今年日職聯隊剩1隊，場地也從洲際、斗六球場轉移至澄清湖和嘉義市球場，票房的變化值得關注。

