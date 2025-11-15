自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

冬盟南台灣開打 台灣2聯隊今起拚冠

2025/11/15 05:30

彭政閔（資料照）彭政閔（資料照）

〔記者龔乃玠／台北報導〕亞洲冬季聯盟今在澄清湖球場開打，午、晚場都上演台日大戰，台灣海洋和山林隊分別推出黃勃睿、林鋅杰打頭陣，迎戰日本社會人川合慎磨、日職聯隊金渕光希。過去冬盟舉辦9屆中職聯隊還不曾奪冠，今年彭政閔和林振賢執教的2支聯隊將力拚首冠。

林振賢（資料照）林振賢（資料照）

恰恰、林振賢領軍

冬盟今年邁入第10屆，台灣隊伍只有拿過2次冠軍，分別是2015年台灣培訓隊和2023年台鋼雄鷹，今年彭政閔執教的台灣山林隊由樂天桃猿、中信兄弟、味全龍的選手組成，林振賢帶領的台灣海洋隊選手源自於台鋼雄鷹、統一獅和富邦悍將。

日職從2016年固定都會推派2隊來台灣打冬盟，今年只有派一隊組成日職聯隊，選手包含巨人、軟銀、歐力士、阪神、中日、橫濱、西武、養樂多和樂天等9隊。其中，旅日台將有樂天內野手陽柏翔參賽，巨人投手黃錦豪則因傷辭退。

在世界12強的冠軍效應加持下，去年冬盟觀眾人數大暴衝，不僅締造史上單場最多4388人購票進場紀錄，假日14戰共3萬5088人次進場，今年日職聯隊剩1隊，場地也從洲際、斗六球場轉移至澄清湖和嘉義市球場，票房的變化值得關注。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中