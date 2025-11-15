自由電子報
林威助整隊 悍將再添3日籍教練

2025/11/15 05:30

富邦悍將副領隊林威助已陸續延攬6名日籍教練。（資料照）富邦悍將副領隊林威助已陸續延攬6名日籍教練。（資料照）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中職連續2年由日籍監督奪下台灣大賽冠軍，陷入9年冠軍荒的富邦悍將也決心搭上風潮，繼拉上後藤光尊接任一軍教頭，昨更一口氣宣布網羅森野將彥、酒井忠晴、的山哲也，希望借助東洋教頭之力，力拚富邦球團史第一次的台灣大賽。

林威助打造日系風格教練團林威助打造日系風格教練團

跟進中職治軍東洋風

自從中信兄弟平野惠一到來後，資歷顯赫的日籍教練越來越有意願來台任教，包括富邦的後藤光尊和森野將彥，和平野一樣都是選手時期累積千安的名將。其中，森野1581安、165轟是目前效力中職的日籍教練中最多，還在2007年奪過日本大賽MVP，在日職的選手和教練資歷合計長達27年，實績和經驗兼具。

森野將彥表示，能參與指導台灣選手的工作非常光榮，希望能運用中日隊從以前到現在的選手和教練經驗，為台灣棒球界的發展做出貢獻。

捕手出身的山哲也在選手時期的成績沒有森野亮眼，但在日職從2009年以投捕教練身份執教至今年結束，累積長達17年的任教經驗，與森野都是今年退團後立即來台灣任教，顯示中職景氣越來越好，口碑傳到日職。

悍將執行副領隊林威助表示，3位教練在日本職棒都有深厚資歷與豐富執教經驗，期盼他們的加入不僅能協助選手進步，也能與台灣教練交流，為悍將球隊及台灣棒球帶來更多成長和啟發。

